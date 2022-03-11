11 Mart Dolar ne kadar oldu?

Rusya Ukrayna arasındaki gerilim en çok ekonomi alanında etkisini gösterdi. Savaş nedeniyle piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Savaştan en çok etkilenen ise Dolar oldu. Peki, bugün Dolar ne kadar oldu? Güncel Dolar ne kadar?