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TIMETURK / EKONOMİ / 11 Mart Dolar ne kadar oldu?

11 Mart Dolar ne kadar oldu?

Rusya Ukrayna arasındaki gerilim en çok ekonomi alanında etkisini gösterdi. Savaş nedeniyle piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Savaştan en çok etkilenen ise Dolar oldu. Peki, bugün Dolar ne kadar oldu? Güncel Dolar ne kadar?

3 Saat Önce
2022-03-11 12:42:01
11 Mart Dolar ne kadar oldu?

Rusya Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Dolarda hareketlilik gözlenmeye başlandı. Dolarda yaşanan hareketlilik yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Dolar kuru ve piyasalardaki son durum birçok kişinin gündeminde bulunmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

Dolar ne kadar oldu 11 Mart?

Serbest piyasada dolar/TL an itibarıyla 14,9297 liradan, Euro ise 16,4588 liradan işlem görüyor.

09.15 itibarıyla 14,8732 liradan alınan dolar 14,9015 liradan satılıyor. 16,3635 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 16,4645 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8424 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 16.3800 liraydı.

Güncel döviz kuru

Piyasalarda işlem gören yabancı para birimlerinin, 11 Mart 2022 Perşembe günü saat 09.15 itibarıyla 'satış' değeri şöyle:

İngiliz Sterlini: 19,5481 TL

ABD Doları: 14,9015 TL

Euro: 16,4645 TL

İsviçre Frangı: 16,1157 TL

Japon Yeni: 0,1269 TL

Suudi Arabistan Riyali: 3,9881 TL

Norveç Kronu: 1,6759 TL

Danimarka Kronu: 2,2158 TL

Avustralya Doları: 10,9994 TL

Kanada Doları: 11,6684 TL

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