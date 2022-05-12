107 bin eleman aranıyor: Maaşlar 7-8 bin liradan başlıyor

İŞKUR'un son verilerine göre işverenler 107 bin eleman arıyor. Sene başından bu yana en çok eleman aranan sektöre bakıldığında ise, imalat sanayi listede başı çekiyor. İmalat sanayinde, ara eleman olarak aranan kişilere ödenen net maaş ise 7-8 bin liralardan başlıyor.

İŞKUR işverenlerden kendisine gelen eleman talebi sayısını açıkladı. Sadece nisan ayında İŞKUR'a, işverenlerden, 201 binin üzerinde eleman başvurusu geldi.

Bu yılın başından itibaren 4 ayda ise İŞKUR'a yüzde 98'i özel sektörden olmak üzere 705 bine yakın işverenlerden başvuru gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde, işverenler en çok imalat sanayiinde çalışacak eleman aradı.

Nisan ayında 139 bin 443 kişi, Ocak-Nisan döneminde de toplam 464 bin kişi işverenlerle anlaşarak işe yerleşmiş durumda.

İŞKUR'da yer alan bilgilere göre, işverenlerin yüzde 65'i aradığı elemanı bulurken, yüzde 35'i ise bulamadı.

İl bazında bakıldığında da İstanbul'da 76 bin, Ankara'da 41 bin, İzmir'de 22 bin, Bursa'da 19 bin, Konya'da 17 bin, Adana'da 14 bin kişi istihdam edildi.

Bu iller ilk dört ayda işverenler tarafından en çok eleman talep edilen ve İŞKUR tarafından da işe yerleştirilen iller.

İŞKUR, son verileri de paylaştı. Buna göre de işverenler 107 bin eleman arıyor.

Sene başından bu yana en çok eleman aranan sektöre baktığımızda, imalat sanayi geliyor. Bu yılın dört ayında işverenler, İŞKUR'dan, imalat sanayinde çalışacak 303 bin kişi talep etmiş.

İşverenlerden, İŞKUR'a gelen 107 bin eleman talebinin 20 bine yakını işçi arayanlardan kaynaklanıyor.

Aranan meslekler arasında ikinci sırayı ise satış danışmanlığı alıyor. İşverenler, 5 bine yakın satış danışmanı almak için İŞKUR'a başvuruda bulunmuş.

Turizm sezonunun açılmasına az bir zaman kala işverenlerden bu alanda da eleman talebi yoğunlaşıyor.

Şu sıralar ahçısından servis elemanına, resepsiyonistinden animatörüne kadar turizmde çalışacak 5 binin üzerinde eleman aranıyor ki, bunların 2 bine yakını turizm ve otelcilik elemanı.

İmalat sanayinde, ara eleman olarak aranan kişilere ödenen net maaş 7-8 bin liralardan başlıyor.