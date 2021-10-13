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TIMETURK / EKONOMİ / 1000 hakim savcı alımının sınav şartları belli oldu

1000 hakim savcı alımının sınav şartları belli oldu

Adalet Bakanlığı'nca 1000 hakim ve savcı adayı alımına ilişkin yapılacak sınavın şartları belli oldu. Hakim savcı adayı olmak isteyen adaylar 2-10 Kasım tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

1 Gün Önce
2021-10-13 13:03:14
1000 hakim savcı alımının sınav şartları belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre, Bakanlıkça yazılı sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25-26 Aralık'ta yapılacak sınav, Ankara'da Çankaya, İstanbul'da Kadıköy, Maltepe, Ataşehir, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Sarıyer ile İzmir'de Karşıyaka, Bornova ve Çiğli sınav merkezlerinde 4 oturumda gerçekleştirilecek. Adayların sınav yapılacak binalara girişi, sınav başlama saatlerinden 15 dakika önce tamamlanacak.

BAŞVURULAR 2-10 KASIM'DA

Hakim savcı adayı olmak isteyen adaylar başvurularını, 2-10 Kasım arasında bireysel olarak internet aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak ya da diledikleri bir başvuru merkezinden yapabilecek. Posta yoluyla başvuru alınmayacak.

Sınav ücreti, bir sınava katılan adaylar için 250, iki sınava katılan adaylar için 375, üç sınava katılan adaylar için ise 500 lira olacak. Ödemeler, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Ödemeler" alanından kredi ya da banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARA "YAŞ" ŞARTI

Sınava başvuru yapacak adaylarda, Türk vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, avukatlıktan hakim savcılığa geçmek isteyenler için ise 45 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.

Adayların ayrıca, kamu haklarından yasaklı olmamaları, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması ve taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamaları gerekecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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