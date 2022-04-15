1000 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu

Sakarya'da yağlık ayçiçeği üretimini artırmak amacıyla 1000 çiftçiye 10 bin 640 kilogram tohum dağıtıldı.

Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğindeki proje kapsamında Güneşler Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nde dağıtım töreni düzenlendi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, burada yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin bu tür çalışmalar sayesinde hızlandığını belirtti.

Tarım potansiyelini geleceğe taşımak için, sadece Türkiye'de değil dünyada marka olmak için son derece önemli projeler hayata geçirildiğini dile getiren Kaldırım, "Ürün desenini artırmak, her metrekareyi değerlendirmek adına üreticilerimiz ve çiftçilerimizle bir arada çalışıyoruz. Gıdanın ne kadar önemli olduğunu yakından müşahede ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bu anlamda Sakarya'mız sahip olduğu mümbit topraklarda katma değeri yüksek ürünler üretiliyor." dedi.

Vali Kaldırım, destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye de teşekkür etti.

Hedef, üretim alanını 30 bin dekara çıkarmak

Yüce ise küresel salgın, iklim değişikliği, savaş, küresel ekonomik krizler gibi sebeplerle 'kendi kendine yeten şehirler' kavramının ortaya çıktığına işaret ederek, kentin sanayi kampüsleriyle iç içe, toprak ve iklim yapısı tarımsal üretime uygun bir şehir olduğunu vurguladı.

Sakarya'nın tarımsal üretimde sahip olduğu payı geliştirmek, sanayi entegrasyonunu sağlamak ve ürün çeşitliliğini çoğaltmak için çok sayıda proje yürüttüklerini belirten Yüce, "Üreticilerimizin dahil olduğu eğitimler düzenliyor, çiftçilerimizle birlikte projeler yürütüyor, yaptığımız yeniliklerle üreticilerimize örnek oluyor, çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları ekipman, yer, ürün ve pazar gibi konularda kendilerine destek oluyoruz." diye konuştu.

Yüce, kentin ayçiçeği tarımında sahip olduğu avantajları fırsata çevirmek adına 25 bin dekar olan yağlık ayçiçeği üretim alanını 30 bin dekara çıkarma yönünde çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Bugün de hep birlikte 1000 çiftçimize 10 bin 640 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımını yapacağız. Ürünümüz bol, kazançlarımız bereketli olsun." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem de tohum tedarikinde destek olan Tarım Kredi Kooperatifi ile Yağlı Tohum Kooperatifi bölge müdürlüklerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Kaldırım ve Başkan Yüce eşliğinde çiftçilere yüzde 70 hibe desteğiyle tohum dağıtıldı.

Programa, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü Bülent Cengiz, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, ziraat odası başkanları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katıldı.

Çiftçilerden Ahmet Ozan, gazetecilere, ekim zamanının geldiğini ve hazırlıklara başlandığını söyledi. Ozan, "Tohumdaki destekle vatandaş daha çok heveslendi. İnşallah verim de güzel olacak." ifadelerini kullandı. AA .