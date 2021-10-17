100 bin yerleşik Rus'tan 100 milyar dolarlık hedefe

Ruslar Türk turizmi için önemli bir ağırlık teşkil ediyor. Ülkemizde 100 bin yerleşik Rus yaşarken iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticare hedef de iki ülkeyi birbirine yakınlaştırıyor.

Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği'nin 2019'da yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de daimi ikamet halindeki Rusların sayısı 100 bin civarında. Türkiye ile Rusya arasında ekonomik sosyal ve kültürel alanlarda yapılan anlaşmalarla her iki ülke vatandaşının refahının artırılması ilk öncelik olarak telakki ediliyor.

2 milyon 128 binlik turist

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke, 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya oldu. Rusya'yı 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile Almanya takip etti. Almanya'yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi.Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Antalya, Edirne, Muğla ve Artvin takip etti.

100 milyar dolarlık hedef

Her iki devlet yetkililerinin belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda, mevcut ticaretin dengeli bir şekilde 4 kat artırmaya yönelik iş adamları da adeta seferber olmuş durumda. Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatında da Rusya önemli bir kalem oluşturuyor.

Ruslar ile evlilik ve aile birleşimi

Özellikle Türk vatandaşlar arasında Rusya'dan vatandaşlık kazanımı ve yerleşimine dair önemli bir soru yağmuru bulunuyor.

Bu hususta izlenmesi gereken bazı yollar bulunuyor: Rusya'da evlilik veya aile birleşimi amacıyla uzun süreli yaşamak isteyen Türk vatandaşlarının yetkili Rus makamları tarafından Rusya oturum izni almaları gerekmektedir. Rus vatandaşı ile evli olan veya Rus vatandaşı anne ya da babası olan Türk vatandaşlarının Rusya aile birleşimi yoluyla oturum izni alıp yaşamaları mümkün. Ancak Rusya'da aile birleşimini gerçekleştirebilmek için hem Türkiye'de hem de Rusya Federasyonu'nda yapmanız gereken prosedürler var.

Federasyonun belirlediği kota ve geçici durum

Rusya Federasyonu, Rus hükümeti tarafından belirlenen kontenjan (kota) içinde oturum iznini vermektedir. Rusya'da aile birleşimi için verilen Rusya oturum iznini alma imkanı mümkün ise önce geçici oturum izni verilir. Kalıcı oturum izni ancak belirli bir zamandır Rusya'da yaşamanız halinde Rus makamları tarafından size verilebilmektedir.

Rusya'da evlilik veya aile birleşimi için Türkiye'deyken doğrudan uzun süreli oturum izni almak mümkün değil.

Rusya'ya yasal olarak giriş yaptıktan sonra Rusya'nın göç bürosuna uzun süreli oturum izni başvurusu için başvuru yapmak mümkün olmaktadır. Bu yüzden Rusya'da aile birleşimi yoluyla oturum izni alabilmek için öncelikle Türkiye'deki Rusya Konsolosluğuna vize başvurusunda buluulmalı. Rusya aile birleşimi için başvuruda bulunmak için vize türü aile üyeleri olan yabancılar için “kolaylıklı Rusya vizesi”dir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.