100 bin lira hibe yardımı kimlere yapılacak? 100 bin TL hibe başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

100 bin lira hibe yardımı kimlere yapılacak? Devlet bazı şartları taşıyanlara 100 bin lira hibe desteği verecek. Desteğe başvurmak isteyenler de 100 bin TL hibe başvurusu nasıl ve nereye yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki 100 bin lira hibe yardımı başvuruları ne zaman başlayacak. 100 bin lira kimlere verilecek?

100 bin lira hibe yardımı kimlere yapılacak? Devlet bazı şartları taşıyanlara 100 bin lira hibe desteği verecek. Desteğe başvurmak isteyenler de 100 bin TL hibe başvurusu nasıl ve nereye yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki 100 bin lira hibe yardımı başvuruları ne zaman başlayacak. 100 bin lira kimlere verilecek?

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

100 bin lira hibe yardımı kimlere yapılacak?

Buna göre, 2022-2024 yıllarında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden ve meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı projeler hibe ödemesinden yararlanabilecek.

Hayvansal ve bitkisel üretim, su ürünleri ve yöresel ürünler ile tıbbi aromatik bitki üretimine yönelik projeler ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler destekten yararlanabilecek.

Uygulanacak projelere 100 bin liraya kadar hibe ödemesi yapılacak. Proje bütçesi katma değer vergisi hariç hazırlanacak. Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şartı aranacak.

Ödemeler nasıl yapılacak?

Karar kapsamında uygulanacak projelere yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek.

Kimler 100 bin lira hibe yardımı alamaz?

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmayan kişiler desteklerden yararlanamayacak. Hak sahipleri, verilen hibe desteklemesinden sadece bir kez faydalanabilecek.

Aynı proje konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının diğer hibe programlarından yararlanan kişiler de bu desteklemeden yararlanamayacak.

Kara esasların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak tebliğle belirlenecek.

Bakanlık, destek ödemeleriyle ilgili hususların denetimini sağlayacak tedbirleri almaya da yetkili olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.