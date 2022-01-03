100 bin lira destek kimlere verilir? 100 bin TL destek nasıl alınır? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda yaptığı açılamanın ardından pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Erdoğan Kabine Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. KOSGEB desteklerine dair de konuşan Erdoğan işletmelere de müjdeyi verdi.

100 bin lira destek kimlere verilir? 100 bin TL destek nasıl alınır? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda yaptığı açılamanın ardından pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Erdoğan Kabine Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. KOSGEB desteklerine dair de konuşan Erdoğan işletmelere de müjdeyi verdi.

100 bin lira destek kimlere verilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100 bin lira destek müjdesi geldi. Erdoğan açıklamasında "Yeni mezun gençleri istihdam eden işletmelere 100 bin lira destek verilecek." dedi.

KOSGEB nedir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan KOSGEB, 20 Nisan 1990 tarihli ve 3624 sayılı yasayla kuruldu. Merkezi Ankara'da olan ve tüm illerde müdürlükleri bulunan KOSGEB, tüzel kişiliği haiz özel bütçeli bir kuruluştur.

Kurulduğu tarihten Mayıs 2009'a kadar sadece imalat ve üretim sektörlerine destek sağlayan KOSGEB, 5 Mayıs 2009 tarih ve 27219 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5891 sayılı Kanunla birlikte hizmet ve ticaret sektörlerini de kapsamı alanına almıştır.

KOSGEB destek ve hizmetleri tamamen ücretsiz ve aracısız olup, veri tabanına kayıt, destek programlarına başvuru ve ödeme süreçleri tamamen online olarak E-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.