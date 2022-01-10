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TIMETURK / EKONOMİ / 100 araçtan 14'ü pert çıktı I İkinci el araç fiyatı neden artıyor?

100 araçtan 14'ü pert çıktı I İkinci el araç fiyatı neden artıyor?

2021'de ne kadar ikinci el araç satıldı? En çok kaç yaş araba satıldı? İkinci el araç fiyatı neden artıyor?

2 Saat Önce
2022-01-10 21:15:49
100 araçtan 14'ü pert çıktı I İkinci el araç fiyatı neden artıyor?

Otomobil fiyatlarında yaşanan dalgalanma alıcıların da temkinli davranmasına neden oluyor. Peki ikinci el araç alımlarında yaşanan en büyük handikap ne? Geçen yıla yönelik yapılan değerlendirmelerde de karşımıza ilginç bir tablo ortaya çıkıyor.

2021'de ne kadar ikinci el araç satıldı?

Geçtiğimiz yıl sıfır kilometre araçlardaki tedarik problemleri ve kur dalgalanmaları sebebiyle hareketli geçen ikinci el pazarı ve oto ekspertiz sektöründe de çok farklı bir tablo ile karşı karşıya kaldık....
Oto check-up/ekspertiz sektörü 2021 yılında da yeni bir rekora imza attığı, satılan yaklaşık 7,5 milyon ikinci el araçtan yüzde 70'inin ekspertiz işlemi gördü.

Satılan pert araçlara dikkat

Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, sıfırdaki stok sorunlarına bağlı olarak özellikle 1 yaşa kadar olan modellerde satışların 2020 yılına göre ortalama yüzde 80 arttığına dikkat çekti. Yılın son çeyreğinde yaşanan radikal fiyat artışlarının tüketicileri 10 yaş ve üstü modellere yönelttiğine değinen Emre "2021 yılında yaptığımız ekspertiz işlemlerinde ortalama her 100 araçtan 14'ünün pert (ağır hasarlı) olduğunu gözlemledik. Satın alma maliyetleri yükseldiği için tüketiciler daha yaşlı otomobillere yönelmeye başladı. Bu otomobilleri satın almadan çok detaylı kontrollerden geçirmek kritik önem arz ediyor." dedi.

En çok kaç yaş araba satıldı?

Emre, "2021 yılı ikinci el araç pazarında, gözlemlerimize göre yılın geneline baktığımızda en çok rağbeti 2 yaşa kadar olan otomobiller gördü. 1 yaşına kadar olan modellerde satışlar, stok problemleri yüzünden 2020'ye göre ortalama yüzde 80 arttı. Sıfır kilometre ve 3 yaşa kadar çok düşük kilometreli araçlarda, yaptığımız ekspertiz işlemlerinde 2021 yılında da tıpkı 2020'de olduğu gibi hiç olmadığı kadar değişen/boyalı parçaya rastladık. Yine yapılan check-up ve ekspertizlerde ortalama her 100 araçtan 14'ünün pert (ağır hasarlı) olduğu gerçeğiyle karşılaştık. Asli mesleği otomobil alım satımı olmayanların kar etme iştahı dolandırıcılıkları da her geçen gün artırıyor." açıklamasını yaptı.

İkinci el araç fiyatı neden artıyor?

Sıfır kilometre araç fiyatlarında sürekli hale gelen artışlar yüksek model yılına sahip ikinci el araç fiyatlarının artmasının en büyük nedeni. Tüketiciler satın alma maliyetlerini düşürmek adına 2012 model ve altı araçlara daha çok ilgi duymaya başladı.Daha eski model araçların kaza geçmişi daha kabarık olacağından, detaylı ekspertiz ve kontroller büyük önem arz ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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