DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine 'Kaftancıoğlu' talimatı! 'Derhal İstanbul'a gidin'
Ersay Üner kimdir? Ersay Üner nereli, hangi şehirde doğdu? Ersay Üner hayatı
Tahliye edilen Gürcan hakkında yeniden yakalama kararı
Anayasa Mahkemesi'nden HDP ile ilgili flaş karar
Salih Maral: Futbol Scout Olarak 5 farklı ligde danışmanlık yapıyor.
Erdoğan: 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir
ABD'de üretici enflasyonu açıklandı
Xiaomi 12 ne kadar? Xiaomi 12 Pro Türkiye fiyatı kaç TL? Xiaomi 12 özellikleri ve Xiaomi 12 Pro özellikleri
Yargıtay'dan Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetine onama
Gazeteci Akile'nin öldürülmesi İstanbul'da protesto edildi
Annenin Sırrıdır Çocuk 6. Bölüm izle Tv8 | Youtube Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm (6.bölüm) izle | Annenin Sırrıdır Çoçuk yeni bölüm tek parça full HD izle
Kaşıkçı Elması kaç gram? Kaşıkçı Elması kaç TL değerinde? Kaşıkçı Elması kimindi?
Kosova'dan kritik başvuru
Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı
Bakan Nebati: KDV indirimine ek cesur adımlar atılacak

TIMETURK / EKONOMİ / '10 yıl taksitle ayda 27 bin lira faiz ödemeyi gerektiriyor. Var mı dar gelirli böyle bir babayiğit?'

'10 yıl taksitle ayda 27 bin lira faiz ödemeyi gerektiriyor. Var mı dar gelirli böyle bir babayiğit?'

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, ilk kez ev alacaklara 0,99 faizle 2 milyon liraya kadar 10 yıl taksitle kredi verilmesi uygulamasını eleştirdi.

7 Saat Önce
2022-05-12 10:15:28
'10 yıl taksitle ayda 27 bin lira faiz ödemeyi gerektiriyor. Var mı dar gelirli böyle bir babayiğit?'

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Yüzde 0,99 faizle iki milyon liralık ev kredisi anlamlı değil. 2 milyon lira 10 yıl taksitle ayda 27 bin lira faiz ödemeyi gerektiriyor. Var mı dar gelirli böyle bir babayiğit?" diye sordu.

ugur(fuat)

Uğur, yazısında konut projelerine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Konut finansmanı projesinde birkaç eksik gedik dışında hoşuma giden iki konu var. Birincisi TOKİ'nin 150 bin dar gelirliye ev yapacak olması ve 30 milyar finansman ayrılması. Geçen yıl da 100 bin eve başlanmıştı, piyasaya arz 2023 Nisan'ında 250 bini bulabilir ki bu durum konut fiyatlarını olumlu yönde etkiler. Altın ve dövizin TL'ye çevrilerek verilecek yüzde 0,89 faizli ev kredisi projesi de iyi. Eğer işlerse dövizi aşağı yönde olumlu etkiler. Ama yüzde 0,99 faizle iki milyon liralık ev kredisi anlamlı değil. 2 milyon lira 10 yıl taksitle ayda 27 bin lira faiz ödemeyi gerektiriyor. Var mı dar gelirli böyle bir babayiğit?

Fiyat artışlarının sebebini herkes biliyor. Pandemi nedeniyle konut arzının yarı yarıya azalması, inşaat maliyetlerinin ve arsa fiyatlarının artması, fiyat spekülasyonu yapan ahlaksızlar.

Bu yüzden TOKİ 150 bin değil 350 bin konut üreteceğini ilân etmeli, devletin elindeki arazilerde inşaat yapmak üzere yüzlerce müteahhide ihale verilmeli. Bir yandan da vatandaşa “Sabredin, fahiş fiyatlarla ev alıp zarar etmeyin, sizleri bugün vereceğiniz paranın dörtte birine ev sahibi yapacağız” diye duyuru yapılmalı. Bakın ne olacak."

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş