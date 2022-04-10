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TIMETURK / EKONOMİ / 10 Nisan akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? LPG, Mazot, Motorin ve Benzin ne kadar oldu?

10 Nisan akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? LPG, Mazot, Motorin ve Benzin ne kadar oldu?

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Brent petrolün fiyatının düşmesi ve neredeyse 100 dolar seviyesine yaklaşmasıyla birlikte araç sahipleri akaryakıtta indirimin olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 10 Nisan benzin kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

51 Dakika Önce
2022-04-10 13:51:55
10 Nisan akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? LPG, Mazot, Motorin ve Benzin ne kadar oldu?

Akaryakıt zamlarından sonra indirimler adeta dört gözle bekleniyor. Her gün zam takibi yapan vatandaş benzin fiyatlarındaki güncel rakamları merak ediyor. Benzine ne kadar zam geldi?” Sorularının cevaplarını araştırmakta. İşte 10 Nisan 2022 güncel LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı listesi...

LPG, Mazot, Motorin ve Benzin ne kadar oldu 10 Nisan 2022?

İstanbul Avrupa yakasında benzin fiyatı: 18,99 TL

İstanbul Anadolu yakasında benzin fiyatı: 19,00 TL

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

İstanbul LPG fiyatı: 11,77

Ankara benzin litre fiyatı: 19.08 TL

Ankara motorin fiyatı: 22,18

Ankara LPG fiyatı: 11,83

İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 TL

İzmir motorin fiyatı: 22,19

İzmir LPG fiyatı: 11,66 .

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