10 Mart'ta motorine büyük bir zam daha geliyor! Depoda 197 lira indirim getirecek formül

Bu gece yarısı motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş zam daha geliyor. KDV indiriminin olması durumunda vatandaşa 1 depoda 197 lira indirim olması öngörülüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Rus petrolüne ambargo kararlarının ardından ham petrol fiyatları 130 doları da aştı. Küresel artışın yanında dolar kurundaki yükseliş de eklenince Türkiye'de akaryakıta her gün zam gelmeye başladı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin ve motorine yeni zam yolda. Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş zam gelecek.

MOTORİN 25 TL'YE AŞACAK!

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,14 TL'ye, Ankara'da 22,24 TL'ye, İzmir'de 22,26 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 25,06 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 25,17 TL'ye yükselecek.

MART AYI İÇERİSİNDE ÜST ÜSTE 8 ZAM

Motorin dün 1.59, benzinde 1,07 kuruş zamlanmıştı. Akaryakıt fiyatlarına 2 Mart Çarşamba gününden bu yana her gün zam gelmesi araç sahiplerinin bütçesini sarstı. Bugün yapılacak zamla birlikte akaryakıta üst üste 8. kez zam yapılmış olacak.

MART'IN İLK HAFTASINDA BENZİN VE MAZOTA HANGİ ZAMLAR GELDİ?

Benzine 3 Mart'ta 88 kuruş, 4 Mart'ta 53 kuruş, 5 Mart'ta 69 kuruş, 7 Mart'ta 57 kuruş, 8 Mart'ta ise 1 lira 7 kuruş zam geldi. Motorine ise 3 Mart'ta 1 lira 51 kuruş, 4 Mart'ta 1 lira 33 kuruş, 5 Mart'ta 84 kuruş, 7 Mart'ta 1 lira 44 kuruş, 8 Mart'ta ise 1 lira 59 kuruş zam geldi.

ZAM GELDİKÇE DEVLETİN KDV GELİRİ ARTIYOR

Devlet 6 ay önceki fiyatlar üzerinden litre başına LPG'den 79 kuruş, motorinden 1.10 lira, benzinden de 1.18 lira KDV tahsil ediyordu. Bugün ise her bir litrede devletin KDV geliri LPG'de 1.62 TL, benzinde 3.10 TL, motorinde 3.47 liraya çıktı. Yüzde 18'lik KDV oranı değişmese de zam geldikçe matrah büyüdüğü için KDV geliri artıyor.

BİR DEPODA KDV 208 LİRAYA ÇIKTI

Litre başına KDV artışı 2 lira civarında görünse de depoda çok büyük farklar oluşuyor. 6 ay önce dizel aracının deposunu dolduran vatandaş devlete 66 TL KDV öderken, bugün aynı depoyu doldurabilirse 208 lira KDV ödeyecek.

DEVLETİN KAZANCI 6 MİLYAR LİRA

Geçen yıl aylık ortalama yaklaşık 2.2 milyon ton motorin, 252.7 milyon ton benzin ve 480 milyon litre otogaz tüketildi. Ortalama tüketim üzerinden yapılan hesapla Eylül 2021'de devlet aylık 3.1 milyar TL KDV geliri elde ederken, zamlar sayesinde bu ayki gelir 9.2 milyar liraya çıkacak. Vatandaşın cebinden çıkan 6.1 milyar lira devlete akacak.

KDV İNDİRİLİRSE DEPODA 197 LİRA UCUZLUK GELİR

Hükümet 2022 bütçesini yaparken, böylesine yüksek bir Katma Değer Vergisi'nin (KDV) gelirinin bütçeye akacağını hesap etmedi. Zam hükümet için çok büyük sürpriz gelir olduğu için KDV'nin düşürülmesi bütçe dengelerini etkilemiyor. Litresi 22.79 TL'ye çıkan motorinin KDV'siz fiyatı 19.31 TL. KDV yüzde 1'e çekilirse litrede 3.29 TL, her bir depoda 197 TL vatandaşın cebinde kalıyor. KDV yüzde 8'e çekilirse indirim litre başına yaklaşık 2 lirayı, her bir depoda da 120 lirayı buluyor. .