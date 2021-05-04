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10 kişiden üçü çekini ödemedi

“Çek keşidecileri ve bankalar ibraz ertelemesini fırsata çevirdi. 10 keşideciden üçü bankadaki parasını mevduata yatırıp ödeme yapmadı. Bazı bankalar da lehdardan ek teminat istedi” bilgisini paylaşan Sabah ekonomi yazarı Dilek Güngör, çek ödemelerine ilişkin son gelişmeleri kaydederek ayrıntı paylaştı…

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04.05.2021 11:33:06
10 kişiden üçü çekini ödemedi

10 kişiden üçü çekini ödemedi

Çek takasına getirilen ertelemeyi bazı bankalar ve keşideciler (çek düzenleyen kişi) fırsata çevirdi. Normal zamanlarda takasa giren çeklerin ödenmeme oranı yüzde 1 iken, bu oran yeni düzenleme bahanesiyle yüzde 30'a çıktı. Yani çeki düzenleyen 10 keşideciden 3'ü bankadaki parasını ya çekerek ya da vadeli mevduata yatırarak ödeme yapmamayı tercih etti. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, mart ayında bankalara ibraz edilen çek adedi 1 milyon 632 bindi. İbrazın ertelenmesi bahanesiyle yaklaşık 500 bin adede yakın çekin ödenmediği belirtiliyor.

EK TEMİNAT İSTEDİLER

Yeni düzenlemeyle çeki kesen keşidecilerin insafına bırakılan lehdarlar (çekin muhatabı ve çekte yazan meblağı alacak kişi) bankada da fırsatçılıkla karşılaştı. Bankalar muamelesiz iade yapıp, lehdarlardan ek teminat ve faiz talep etmeye başladı. Bankacılar, "Çekte yazılı tutarı alacak olan lehdar, bankaya borcu varsa ve banka çek ibraz edilmediği için onu tahsil edemiyorsa ek teminat ya da faiz istenebilir" yorumunda bulundu.

BANKALAR TOPLANDI

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Dün Türkiye Bankalar Birliği çek ibrazı ve ödemeleriyle ilgili 10 büyük bankayla toplantı yaptı. Edinilen bilgilere göre, 10 büyük banka piyasada nakit akışının bozulmaması için inisiyatif aldığını belirtti. Bazı münferit olayların olabileceğini ancak hesapta para varsa ödeme yapıldığını, müşterilerine sahip çıktıklarını bildirdi.

KARŞILIĞI VARSA ÖDENECEK

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı'nın çeklerin ibrazı ve ödemelerinde yapılan yeni düzenlemenin uygulanmasına ilişkin tebliğine göre, ibraz süresinin son günü, 30 Nisan- 31 Mayıs arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedeli ödenecek. İbraz süresinin son günü, söz konusu tarihler arasına isabet eden çekler, bankaya ibraz edildiğinde, çek hesabı sahibinin hesabında karşılığı yoksa 1 Haziran'dan önce "karşılıksızdır" işlemi yapılmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan