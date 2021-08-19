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TIMETURK / EKONOMİ / 10 ildeki 20 taşınmaz özelleştirilecek

10 ildeki 20 taşınmaz özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 10 ildeki 20 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

59 Dakika Önce
2021-08-19 08:56:00
10 ildeki 20 taşınmaz özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 10 ildeki 20 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kahramanmaraş, Ankara, Tunceli, Erzurum, Adana, Kütahya, Batman, Aydın, Samsun ve Amasya'da bulunan 20 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi için ihaleler yapılacak.

İhalelere yönelik geçici teminat ve ihale şartnamesi bedelleriyle son teklif verme tarihine ilişkin bilgilere ilandan ulaşılabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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