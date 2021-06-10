10 Haziran perşembe altın ne kadar oldu? Altın fiyatları son günlerde yeniden yükselişe geçerek yatırımcısını sevindirdi. Altın dünyada güvenli yatırım olma özelliğini koruyor. Kripto para yatırımlarından kaçanların ibreyi altına yönlendirmesiyle de altının yükselişi hızlandı. Peki 10 Haziran Perşembe 1 gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para oldu? 10.06.2021 gram altın altın fiyatı ne kadar?

10 Haziran perşembe altın ne kadar oldu? Altın fiyatları son günlerde yeniden yükselişe geçerek yatırımcısını sevindirdi. Altın dünyada güvenli yatırım olma özelliğini koruyor. Kripto para yatırımlarından kaçanların ibreyi altına yönlendirmesiyle de altının yükselişi hızlandı. Peki 10 Haziran Perşembe 1 gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para oldu? 10.06.2021 gram altın altın fiyatı ne kadar?

10 Haziran 2021 Çarşamba sabahına altın nasıl başladı. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar altında yaşanan yükseliş ile birlikte sevinmeye başladı. 17 Şubat'ta 397 liraya kadar gerileyen altın yaşanan gelişmeler üzerine ibreyi yukarıya çevirdi. Vatandaşlar 10 Haziran perşembe altın ne kadar oldu? 1 Gram altın kaç para? Çeyrek altın kaç para oldu? gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 10.06.201 güncel altın fiyatları;

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatları dolar kurunda yaşanan yükseliş ile birlikte yükselişini sürdürüyor. Gram altın 10 Haziran Perşembe sabahına alış 516.5 liradan, satış 521.00 liradan işlem görüyör.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın ise 10.06.201 Perşembe sabahı alış 843.7 TL, satış 860.9 TL olarak işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını 10 Haziran perşembe günü sabahına alış 3472.525 TL, satış 3507.443'den işlem görerek başladı.

Gundlach: "Altın daha da yükslecek"

135 milyar dolarlık DoubleLine Capital kurucusu ve CEO'su olan Jeffrey Gundlach'tan flaş dolar ve altın tahmini geldi. Gundlach dolarda düşüş beklentisini koruduğunu söylerken altının ise nihayetinde çok daha yüksek olacağını belirtti. Gundlach açıklamasında şunları söyledi: "Dolarda düşüş ile altın fiyatlarının çok daha yüksek noktaya geleceğini tahmin ediyorum. Emtiada da 15 ay önce başlayan yükselişin halen önemli bir alanı var"

Altın nedir?

Altın, Au (Latince aurum'dan) sembolü ile gösterilen ve atom numarası 79 olan element. Saf halinde parlak, hafif kırmızıya çalan sarı renkli, yumuşak, sünek ve dövülgen bir metaldir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.

Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.