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TIMETURK / EKONOMİ / 10 Aralık altın fiyatları | Bugün altın ne kadar oldu?

10 Aralık altın fiyatları | Bugün altın ne kadar oldu?

10 Aralık güncel altın fiyatları haberin detay kısmında yer alıyor. Türkiye ekonomisinde son dönemlerde dolar ve altın araştırmaları son hızda devam ederken Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla piyasa duruldu. Peki ama 10 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ve reşat altının alış, satış fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika güncel altın fiyatları...

33 Dakika Önce
2021-12-10 00:31:57
10 Aralık altın fiyatları | Bugün altın ne kadar oldu?

10 Aralık güncel altın fiyatları haberin detay kısmında yer alıyor. Türkiye ekonomisinde son dönemlerde dolar ve altın araştırmaları son hızda devam ederken Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla piyasa duruldu. Peki ama 10 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ve reşat altının alış, satış fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika güncel altın fiyatları...

10 Aralık altın fiyatları

- Gram altının alış fiyatı 786,25 lira satış fiyatı ise 786,37 lira oldu.

- Cumhuriyet altının alış 5.000,00 lira, satış fiyatı ise 5.097,00 lira oldu.

- Yarım altının alış fiyatı 2.501,00 lira, satış fiyatı ise 2.566,00 lira oldu.

- Çeyrek altının alış fiyatı 1.249,00 lira, satış fiyatı ise 1.279,00 lira oldu.

- Reşat altının alış fiyatı 5.031,47 lira, satış fiyatı 5.128,95 lira oldu.

- 22 ayar altının gramı 708,48lira ve satış fiyatı 735,88 lira oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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