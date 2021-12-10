10 Aralık altın fiyatları | Bugün altın ne kadar oldu?

10 Aralık güncel altın fiyatları haberin detay kısmında yer alıyor. Türkiye ekonomisinde son dönemlerde dolar ve altın araştırmaları son hızda devam ederken Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla piyasa duruldu. Peki ama 10 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ve reşat altının alış, satış fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika güncel altın fiyatları...