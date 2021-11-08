1 yıl önce Kriptoya bin TL yatırsaydınız kaç paranız olurdu?

Geçtiğimiz yıl bugün yatırım yapsaydınız bu yıl kaç para kazanacağınızı görmek ister misiniz? Eğer geçtiğimiz yılın Kasım ayında da kripto paralar ilgilendiyseniz bu haber canınızı sıkabilir.

Dolar ve altından sonra piyasalarda boy göstermeye başlayan kripto paralara karşı ilgi her geçen gün artarken, son zamanlarda bu paralardaki yükseliş yatırımcılarını sevindirdi.

Piyasalarda en fazla ilgi gören kripto paralardan 8 tanesini ele alalım. Geçtiğimiz yıl bugün yatırım yapsaydınız bu yıl kaç para kazanacağınızı görmek ister misiniz?

Keşke diyeceğiniz, erken dönemde sattığınız için pişman olacağını dakikalar yaşayabilirsiniz. TL'nin dolar karşısındaki kayıplarını göz ardı ederek incelemeye başlayalım.

Terra (LUNA) 1 Yılda Ne Kadar Arttı?

Listenin başında bu 8 kripto para arasında en fazla kazanç getiren projeyi ele alıyoruz. Eğer 7 Kasım 2020 tarihinde yani bundan tam 1 yıl önce 1000 TL değerinde Terra (LUNA) alsaydınız 171.000 TL'niz olacaktı. Yani yatırımınız tam 171 kat değerlenecekti. Sizde 1 doların altında Terra (LUNA) satanlardan mısınız?

Üzücü haber şu ki fiyat bugün 52,6 dolara kadar çıktı. Piyasa değeri tam 20 milyar dolara ulaştı ve Terra (LUNA) artık en büyük 12'nci kripto para birimi oldu. Peki seneye 7 Kasım 2022 tarihinde Terra (LUNA) kaç dolar olur? Bugün yatırdığınız 1000 TL o gün geldiğinde sizi mutlu eder mi? Bunu elbette yaşamadan göremeyeceğiz.

Diğer 7 Kripto Para ve 1 Yıldaki Fiyat Değişimi

Geçtiğimiz yıl hiç Ethereum (ETH) aldınız mı? Eğer 7 Kasım tarihinde 1000 TL değerinde ETH alıp bugüne kadar satmasaydınız yaklaşık 10.000 TL'niz olacaktı. Bir yıl süreli yapacağınız yatırım size ana paranızı 10 katına çıkarma fırsatı sunacaktı. Elbette kazancınız kimi zaman %40-50 düşerken kimi zaman aynı oranda artacak ve satmadan sabretmeniz gerekecekti.

Solana (SOL), ah keşke diyenlerin başında geçtiğimiz yıl SOL satanlar geliyor. 2020 Kasım ayında alınan Solana (SOL)'lar şimdi 131 kat daha pahalıya satılabiliyor. Eğer 1000 TL'nizi Solana (SOL)'ya yatırsaydınız 131.000 TL'niz olacaktı.

Polkadot (DOT) sizin 1000 TL ana paranızı 11.000 TL yapabilirdi, Ripple (XRP) ise sadece 4500 TL kazanç getirecekti. Avalanche (AVAX) yatırımınızdan 23.000 TL kazanabilirdiniz. Polygon (MATIC) size bir araba parası yani 121.000 TL kazandırabilirdi. Belki ikinci el bir araba alırdınız ancak 1000 TL'ye iyi bir alışveriş olurdu.

Tam tersi borsalardan çıkarılan ve aldatmaca çıkan bir projeye 1000 TL yatırarak bugün tüm paranızı sıfırlamış da olabilirdiniz. Bu yüzden uzun vadeli hold (satmadan beklemek) çok ciddi araştırma gerektiren bir iştir.

Kaynak: coin-turk.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.