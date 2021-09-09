1 milyon 300 bin bina için 'Enerji Kimlik Belgesi' verildi

Binalarda Enerji Kimlik Belgesi uygulamasının başladığı 2011'den bu yana yaklaşık 1,3 milyon bina için enerji kimlik belgesi düzenlendi.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Enerji Kimlik Belgesi, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeriyor.

Türkiye'de, 1 Ocak 2011'den sonra yapılan yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesi'nin ilgili idarelere sunulması, enerji performans ve sera gazı salınım sınıfının da en az C sınıfı olması zorunlu hale getirildi.

Mevcut binalarda ise 2 Mayıs 2017'den itibaren alınması şartı getirilen Enerji Kimlik Belgesi için sınıf zorunluluğu bulunmuyor.

Enerji Kimlik Belgesinde, yapıların enerji sınıfları A, B, C, D, E, F ve G olarak gösteriliyor. A sınıfı en verimli, G sınıfı ise en düşük verimli seviyeyi ifade ediyor.

Geçerliliği 10 yıl olan bu belgelerde, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırmasının yanı sıra yapının enerji tüketimine etki eden sistemlere, bileşenlere ve yalıtımına ilişkin bilgiler yer alıyor.

Bu kapsamda, bu yılın ilk 7 ayında, 16 bin 67'si mevcut, 55 bin 175'i yeni bina olmak üzere 71 bin 242 bina için Enerji Kimlik Belgesi oluşturuldu.

Uygulamanın başladığı 2011'den itibaren 332 bin 718'i mevcut, 958 bin 6'sı yeni olmak üzere toplam 1 milyon 290 bin 724 bina için Enerji Kimlik Belgesi alındı.

Bakanlık tarafından, Enerji Kimlik Belgesi oluşturulması için 7 bin 288 firma ve 9 bin 564 uzman yetkilendirildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.