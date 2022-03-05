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TIMETURK / EKONOMİ / 1 Litre ayçiçek yağı ne kadar? 1 Litre ayçiçek yağına ne kadar zam geldi? Güncel ayçiçek yağı fiyatları

1 Litre ayçiçek yağı ne kadar? 1 Litre ayçiçek yağına ne kadar zam geldi? Güncel ayçiçek yağı fiyatları

1 Litre ayçiçek yağı ne kadar? Güncel ayçiçek yağı fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Rusya ev Ukrayna'dan ithal edilen yağın son dönemlerde arttığı ve daha da artacağı konuşuldu. Peki ama 1 litre ayçiçek yağı en az ve en çok ne kadar? Ayçiçek yağına ne kadar zam geldi? Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar yükseldi? İşte merak edilen 1 litre yağ fiyatı...

31 Dakika Önce
2022-03-05 12:55:24
1 Litre ayçiçek yağı ne kadar? 1 Litre ayçiçek yağına ne kadar zam geldi? Güncel ayçiçek yağı fiyatları

Güncel ayçiçek yağı fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Rusya ev Ukrayna'dan ithal edilen yağın son dönemlerde arttığı ve daha da artacağı konuşuldu. Peki ama 1 litre ayçiçek yağı en az ve en çok ne kadar? Ayçiçek yağına ne kadar zam geldi? Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar yükseldi? İşte merak edilen 1 litre yağ fiyatı...

1 Litre ayçiçek yağı ne kadar?

Ayçiçek yağının yüzde 80'ini Rusya ve Ukrayna'dan ithal ettiğimiz için fiyatlarının yükseleceği konuşulmuştu. Br hafta içerisinde iki katına çıkan yağ fiyatlarının ne kadar olduğu da merak konusu oldu.

Geçtiğimiz hafta litresi minimum 22 liradan olan ayçiçek yağı bu hafta 44 TL olarak kaydedildi. Tabi bu fiyat markalara ve ayçiçek yağının satıldığı marketlere göre de değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla 1 litrelik yağın fiyatı birçok markette, marka değeri sayesinde 50-60 TL olarak görülebiliyor.

3 litrelik ayçiçek yağının fiyatı ise zamlardan sonra 127 TL olarak kaydedildi.

Şu an birkaç markanın yağ fiyatı;

Kırlangıç ayçiçek yağı 4 lt 101,84 TL

Migros ayçiçek yağı 2 lt 51,34 TL

Zade ayçiçek yağı 2 lt 60,69 TL

Evin ayçiçek yağı 5 lt 108,95 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 109,00 TL olarak marketlerdeki raflarda yerini aldı.

Ayçiçek yağı daha zamlanır mı?

Ayçiçek yağındaki zammın devam edeceği söyleniyor. Ukrayna ve Rusya'dan ithal edilen ürünlerin başında un ve ayçiçek yağı geliyor. Bu ürünlerin artışının ilerleyen süreçlerde de devam edeceği düşünülüyor.

Savaş krizinin atlatılmasının ardından durumların düzeleceği konuşulsa da yeni pazar arayışına çıkıldı. Bunun yanı sıra devletinde üreticilere destek vermesi bekleniyor. .

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