1 kilo toz şeker ne kadar oldu? Şekere zam mı geldi? Şekere ne kadar zam yapıldı? Market şeker fiyatlarına zam mı gelecek? Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonla mücadele etmeye çalışan vatandaşlara bir zam darbesi de şekerden geldi. Türkşeker şeker ürünlerine yüzde 36 ile yüzde 67 oranında zam yaptığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar toz şekerin kg fiyatının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

1 kilo toz şeker ne kadar oldu? Şekere zam mı geldi? Şekere ne kadar zam yapıldı? Market şeker fiyatlarına zam mı gelecek? Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonla mücadele etmeye çalışan vatandaşlara bir zam darbesi de şekerden geldi. Türkşeker şeker ürünlerine yüzde 36 ile yüzde 67 oranında zam yaptığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar toz şekerin kg fiyatının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Şeker zammı haberi vatandaşları derinden sarstı. Türkşeker'den yapılan açıklamada şekere yüzde 36 ile yüzde 67 orasında değişen zam yapıldığı açıklandı.

Şekere zam mı geldi?

Türkşeker'den yapılan çıklamada şöyle denildi: "50 kilogramlık polipropilen torbada ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkış satış fiyatı, halkımızın market raflarından kristal şekere uygun fiyata erişimini teminen 27.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkşeker Tarım ve Gıda Sanayi A.Ş. ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. için KDV hariç 13 TL/kg, diğer tüm müşterilerimiz için KDV hariç 15 TL/kg olarak yeniden belirlenmiştir."

1 kilo toz şeker ne kadar oldu?

27 Haziran'dan itibaren bazı indirimli marketler ve Tarım Kredi için 390 liradan verilen 50 kg kristal şekerin fabrika satış fiyatına yüzde 67 zam yaparak 650 TL'ye çıkarıldı. Diğer müşteriler için ise 50 kg şekerin çuval fiyatı yüzde 36,4 zamla 500 liradan 750 liraya yükseldi.

Market şeker fiyatlarına zam mı gelecek?

Market şeker satış fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak. Şekere son bir yılda 17 TL'den fazla zam geldi. Bir yılda şekerin kilosu 6,5 TL'den 24 TL'ye, çuvalı yaklaşık 220-250 TL'den 1.100 TL'ye yükseldi.

Türkşeker nedir?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), ana faaliyet alanı kristal şeker üretimi olan ve bünyesinde 15 şeker fabrikası, 2 makine fabrikası, 2 alkol fabrikası, 1 tohum işleme fabrikası, 1 emaf, 1 araştırma enstitüsü barındıran büyük bir KİT'tir. Ortadoğu şeker pazarının %65'ine hakim olan Türkşeker, şekeri şeker pancarından elde etmektedir. Yan ürün küspe hayvancılığın gelişmesini teşvik eder. Diğer yan ürün melas ise maya, yem ve alkol sanayisinin en temel hammaddesidir.