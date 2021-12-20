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TIMETURK / EKONOMİ / 1 Dolar, 17 TL oldu!

1 Dolar, 17 TL oldu!

Merkez Bankası'nın faizleri 100 baz puan indirmesinin ardından döviz, TL karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Dolar 17 TL'yi aşarak tarihi zirveye yükseldi.

2 Saat Önce
2021-12-20 08:17:47
1 Dolar, 17 TL oldu!

Dolar/TL'de geçen cuma 17.14 seviyesinin görülmesinden sonra Merkez Bankası doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından dolar geçen haftayı 16.41 liradan kapatmıştı.

Dolar yeni haftaya 16.90 liradan başladı. Sabah saatlerinde 17.60 lirayı aşarak rekor kırdı. Ardından 17.20 liraya çekildi.

Bugün yükselişin sürmesi durumunda gözler yeniden Merkez Bankası'na çevrilecek. Aralık başından bu yana toplam 5 kez satış yoluyla döviz piyasasına müdahalede bulunuldu. Bu müdahalelerin toplam büyüklüğünün 6 milyar doları aştığı ifade ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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