1 Ağustos LPG'ye zam geldi | LPG'ye ne kadar zam geldi? Ağustos güncel LPG fiyatları

1 Ağustos LPG'ye zam geldi | Benzin ve motorin fiyatları düşmeye başlarken LPG fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. LPG kullanıcıları fiyatların ne kadar arttığını merak ediyor. Fakat LPG fiyatlarında illere ve bayilere göre büyük farklılıklar yaşanabiliyor. Peki ama LPG'de son durum ne? LPG'ye ne kadar zam geldi? Ağustos güncel LPG fiyatları...

Benzin ve motorin fiyatları düşmeye başlarken LPG fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. LPG kullanıcıları fiyatların ne kadar arttığını merak ediyor. Fakat LPG fiyatlarında illere ve bayilere göre büyük farklılıklar yaşanabiliyor. Peki ama LPG'de son durum ne? LPG'ye ne kadar zam geldi? Ağustos güncel LPG fiyatları...

1 Ağustos LPG'ye ne kadar zam geldi ?

Akaryakıt sektöründen edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi.

Güncel LPG fiyatları

LPG fiyatlarına yapılan 30 kuruş zam sonrasında;

İstanbul'da 11,24 TL'ye,

Ankara'da 11,21 TL'ye,

İzmir'de 11,11 TL'ye yükselmiş oldu.

Fakat fiyatlar, iller ve bayiler arasında belirgin farklar gösterebiliyor.

LPG nedir?

Sıvılaştırılmış petrol gazı veya kısaca LPG, ham petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğalgazın ayrıştırılması ile elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan, renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır. .