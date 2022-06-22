0.99 faizli konut kredisi başladı mı? Düşük faizli konut (ev) kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? 0.99-0.89 faizli ev kredisi başvurusu neden başlamadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yapılan kabine toplantısında ev almak isteyenlere düşük faizli konut kredisi desteğinin sağlanacağını açıklamıştı. Erdoğan 0.89 ve 0.99 faiz oranlarında yeni bir konut kredisi kampanyasının başlatılacağını açıklamıştı. Ev almak isteyenler düşük faizli konut kredisi başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki 0,99 ve 0,89 faizli ev kredisi başvurusu başladı mı?

0.99 faizli konut kredisi başladı mı? Düşük faizli konut (ev) kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? 0.99-0.89 faizli ev kredisi başvurusu neden başlamadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yapılan kabine toplantısında ev almak isteyenlere düşük faizli konut kredisi desteğinin sağlanacağını açıklamıştı. Erdoğan 0.89 ve 0.99 faiz oranlarında yeni bir konut kredisi kampanyasının başlatılacağını açıklamıştı. Ev almak isteyenler düşük faizli konut kredisi başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki 0,99 ve 0,89 faizli ev kredisi başvurusu başladı mı?

Son zamanlarda yükek enflasyon ve artan inşaat maliyetleri nedeniyle ev fiyatlarında büyük bir artış oldu. 1 milyon TL'den aşağı büyük şehirlerde satılık ev bulunmazken vatandaşlar da peşin olarak ev alamaz duruma geldi. Bankadan kredi çekmek isteyenler de yüksek faiz oranları nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ay yapılan Kabine Toplantısı'nda vatandaşlara düşük faizli konut kredisi verileceğini açıklamıştı. Erdoğan'ın açıklamasından sonra 0.99 faizli konut kredisi başvrularının başlayıp başlamadığı internette sürekli araştırılıyor.

0.99 faizli konut kredisi başladı mı?

Düşük faizli konut kredisi duyurusunun ardından fırsatçılar ev fiyatlarını hızlı şekilde artırmıştı. Ev fiyatlarının artmasından endişe eden ve bir an önce konut almak isteyen vatanaşlar 0,99 ve 0,89 faizli konut kredileri başvurusunun başlamasını bekliyor. Düşük faizli konut kredisi başvuruları henüz başlamadı. Bankaların finansman görüşmeleri tamamlandığı zaman başvurular alınmaya başlanacak.

Düşük faizli konut (ev) kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?

Binlerce kişinin yararlanması beklenen 0.99 ve 0.89 faizlli konut kredisi başvurularının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Kamu bankaları önclüğünde yapılacak olan düşük faizli konut kredisi başvurularına ilişkin bankaların finansman çalışmaları tamamlandıktan sonra duyuru yapılması bekleniyor.

0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi nasıl alınır?

"İlk evim Konut Finansman Paketi" ve "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile ev sahibi olmak isteyenlere düşük faizli konut kredisi imkanı tanınacak. "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak. İkinci paket "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.

0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi kimlere verilir hangi bankalar verecek?

0.99 ve 0,89 faizle konut kredisi şimdilik ilk etapta kamu bankalarınca verilecek. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'na yapılacak başvurular neticesinde şartları taşıyan vatandaşlara 0.99 ve 0,89 faizle konut kredisi verilecek.

Trkiye Mayıs ayı konut satıışları istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Mayısta satılan konut sayısı nisan ayına göre ise yüzde 7,73 düştü. Nisanda 133 bin 58 konut satılmıştı. Konut satışları ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artışla 575 bin 889 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde ipotekli konut satışları ise mayısta yıllık bazda yüzde 177,8 artış göstererek 29 bin 335 oldu. Konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 23,9 olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde yapılan ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72,3 artarak 129 bin 707'ye yükseldi. .