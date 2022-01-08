Yüz yüze eğitim bitecek mi? Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek? İkinci dönemde okullar kapanacak mı?
Özellikle Omicron varyantının hızla yayılması endişeleri beraberinde getirirken yüz yüze eğtimin dönem başından beri devam ettiği birçok üniversite koronavirüs önlemleri kapsamında yeniden uzaktan eğtime geçerken gözler yapılacak açıklamalarda. İkinci dönemde okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim bitecek mi?
2022-01-08 14:15:11
Yurt genelindeki öğrenciler, üniversiteler kapancak mı sorusunun yanıtının aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak gözler ÖSYM'de. Peki okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitime geçilecek mi?
2021-2022 ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?
Üniversitelerde online eğitime geçişle ilgili YÖK tarafından yapılan resmi bir açıklama yok ancak bazı üniversiteler bir süredir hibrit eğitim veya online eğitime geçme kararı aldıklarını açıkladı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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