Yüz yüze eğitim bitecek mi? Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek? İkinci dönemde okullar kapanacak mı?

Diğer yandan Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nda da yüz yüze eğitimin ele alınacağı öne sürüldü. İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi , Işık Üniversitesi gibi birçok üniversite uzaktan eğitim kararı aldı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum. Tüm ülkeler, Okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz. Yüz yüze eğitime ara vermek gündemimizde değil." dedi.