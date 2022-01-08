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Yüz yüze eğitim bitecek mi? Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek? İkinci dönemde okullar kapanacak mı?
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Yüz yüze eğitim bitecek mi? Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek? İkinci dönemde okullar kapanacak mı?

Özellikle Omicron varyantının hızla yayılması endişeleri beraberinde getirirken yüz yüze eğtimin dönem başından beri devam ettiği birçok üniversite koronavirüs önlemleri kapsamında yeniden uzaktan eğtime geçerken gözler yapılacak açıklamalarda. İkinci dönemde okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim bitecek mi?

1 Saat Önce
2022-01-08 14:15:11
Yüz yüze eğitim bitecek mi? Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek? İkinci dönemde okullar kapanacak mı?

Yurt genelindeki öğrenciler, üniversiteler kapancak mı sorusunun yanıtının aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak gözler ÖSYM'de. Peki okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitime geçilecek mi?

2021-2022 ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Üniversitelerde online eğitime geçişle ilgili YÖK tarafından yapılan resmi bir açıklama yok ancak bazı üniversiteler bir süredir hibrit eğitim veya online eğitime geçme kararı aldıklarını açıkladı.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nda da yüz yüze eğitimin ele alınacağı öne sürüldü. İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi , Işık Üniversitesi gibi birçok üniversite uzaktan eğitim kararı aldı.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum. Tüm ülkeler, Okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz. Yüz yüze eğitime ara vermek gündemimizde değil." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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