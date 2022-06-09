Yuvam İstanbul ücretli mi? İBB kreş yardımı nasıl alınır? Belediyenin ücretsiz kreşleri

Yuvam İstanbul ücretli mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailelerin durumlarına göre ücretlendirilen kreşlerinin hizmetine devam ediyor. 32 ilçede hizmet veren kreşlerin ücretlendirmesi puantaj sistemine göre belirleniyor. Peki ama belediyenin ücretsiz kreşleri nasıl olur? İBB kreş yardımı nasıl alınır? İşte merak edilen Yuvam İstanbul detayları...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailelerin durumlarına göre ücretlendirilen kreşlerinin hizmetine devam ediyor. 32 ilçede hizmet veren kreşlerin ücretlendirmesi puantaj sistemine göre belirleniyor. Peki ama belediyenin ücretsiz kreşleri nasıl olur? İBB kreş yardımı nasıl alınır? İşte merak edilen Yuvam İstanbul detayları...

Yuvam İstanbul ücretli mi?

Yuvam İstanbul, 11 ay boyunca hizmet veren bir kreş. Ailelerin durumlarına göre ücretlendirilen kreşler, fazlasıyla rağbet görüyor.

36 – 72 ay arasındaki çocuklarına hizmet veren kreş; ücretsiz, indirimli ya da ücretli olarak hizmet veriyor.

İBB kreş yardımı nasıl alınır?

Ailelerin durumlarına göre puantaj sistemiyle ücretlendirilen kreş için başvuru yapılması gerekmektedir.

Sistemde; ailelerin aylık geliri, sosyal ve ekonomik durumları, anne ve/veya babası boşanmış ya da vefat etme durumu gibi çeşitli kriterlerle belirleme yapılıyor.