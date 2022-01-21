Yurt genelinde karne sevinci

Türkiye’nin dört bir yanında 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Bazı öğrenciler ilk defa karne sevinci yaşadı, bazı illerdeyse olumsuz hava koşulları nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler günü buruk geçirdi.

SAMSUN

Samsun'da yan yana bulunan ortaokul ve lisede eğitim gören 21 ikiz, toplamda 42 öğrenci karne heyecanı yaşadı. İlkadım ilçesinde yan yana yer alan Baruthane Ortaokulu'nda 10 ikiz öğrenci, Köksal Ersayın Anadolu Lisesi'nde ise 11 ikiz öğrenci bulunuyor. 2021-2022 eğitim-öğretim birinci devrinin son gününde ikizlere özel karne merasimi düzenlendi.

Baruthane Ortaokulu'nda ellerinde elma maketleriyle karne alan 10 ikiz öğrenci ‘bir elmanın iki yarısıyız' bildirisini verdi. Köksal Ersayın Anadolu Lisesi'nde ise 11 ikiz öğrenciye özel düzenlenen karne merasiminde Okul Müdürü Adnan Özdemir, öğrencilere ikramlar takdim etti. Karnelerini alan ikizler kimi vakit arkadaşları kimi vakit ise öğretmenleri tarafından karıştırıldıklarını söyledi. Kimi ikizler ise okullarında bu kadar fazla ikiz öğrencinin olduğunu yeni öğrendi.

ADANA

496 bin 600 öğrencinin karne heyecanı yaşadığı Adana'da Vali Süleyman Elban ve Vilayet Ulusal Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Manas İlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne dağıtım merasimine katıldı. Öğrencilerin karne günü heyecanına ailelerinin de ortak olduğunu söyleyen Elban, “Karne günleri daima cazip ve heyecan verici olmuştur. 15 gün yavrularımız dinlenecekler. Sağ salim ikinci periyodu de bitirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimize ikinci devir için şimdiden başarılı bir eğitim öğretim periyodu geçirmelerini diliyorum” dedi.

Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki erkek kuaförü Ercan Ocaklı iş yerinin camına ‘Karne ikramı bizden', ‘Takdir ve teşekkür evrakı alana tıraş ücretsiz' dövizleri astı. Ocaklı, karnesini alıp gelen öğrencileri fiyatsız tıraş etti. Yıllardır bu geleneği sürdürdüğünü söyleyen Ocaklı; “Karne günleri öğrenciler büyük heyecan yaşıyor. Biz de onları keyifli etmek için yıllardır takdir ve teşekkür evrakı alan öğrencileri fiyatsız tıraş ediyoruz. Onların gözündeki memnunluğu görünce ben de çok keyifli oluyorum” dedi. Takdir dokümanı alıp tıraş olmaya gelen Harun Öztürk ise uygulamayı çok beğendiğini söyledi. Teşekkür dokümanı alıp tıraş olmaya gelen Ahmet Hac Hamdol da fiyatsız tıraş olacağı için memnun olduğunu belirtti.

VAN

Van'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün orta verilince yarıyıl tatiline giren öğrenciler karne heyecanı yaşayamadı. Çok az sayıda öğrenci, velileriyle okullara gelerek karnelerini okul yönetiminden aldı.

Kentte iki gün boyunca tesirli olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde birinci ve orta dereceli okullar iki günlüğüne tatil edildi. Bu nedenle, yarıyıl tatiline giren öğrenciler, karnelerini öğretmenlerinin elinden alamadı. Çok az sayıda öğrenci, velileriyle okulların önüne gelerek karnelerini okul yönetiminden aldı. Öğrenciler, toplu karne heyecanı yaşayamadıklarını için üzgün olduklarını belirtti.

BURSA

Vali Yakup Canbolat, karne dağıtım merasiminde Sadettin Türkün Ortaokulu öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu. Öğrencilerin karnelerini, Vali Canbolat'ın elinden aldıkları merasime Bursa Büyükşehir Belediye Lideri Alinur Aktaş, Vilayet Ulusal Eğitim Müdürü Serkan Gür, Nilüfer Kaymakamı Avni Oral, Nilüfer İlçe Ulusal Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekci ve hayırsever Erol Türkün katıldı.

KAYSERİ

Adviye-Ahmet Eminoğlu İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtma aktifliğine katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ”2021 – 2022 eğitim öğretim yılının birinci devrini tamamlamış olduk. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz bu süreçte büyük bir fedakarlıkla, çocuklarımızın eğitiminin en güzel halde gerçekleşmesi için çalıştılar, çaba ettiler. Hepsine başka ayrı teşekkür ediyoruz. Kayseri'de eğitim kalitemizin daha üstlere çıkması için hem fiziki kaidelerin güzelleştirilmesi hem de rekabetçi bir ortamın oluşturularak eğitimde kaliteyi üst düzeye çıkartmak için çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi eğitim alanında destekliyoruz ve onların her alanda çalışmalarına katkı veriyoruz” dedi.

TOKAT

Tokat'ta karnelerini alan öğrenciler ikinci periyotta okullarının açık olması temennisinde bulundu. Vilayet genelinde 107 bin 338 öğrenci merasimle karnelerin aldı. Yarıyıl tatiline giren öğrencilere öğretmenleri kitap okumaları, dinlenerek aileleri ile daha verimli vakit geçirmesi tavsiyesinde bulundu. Yeni tip korona virüsün Omicron varyantının yaygınlaşması nedeni ile okullarının ikinci periyotta kapanması tasa yaşayan birtakım öğrenciler hislerini lisana getirdi. Yunus Emre İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencilerinden Zeynep Beril Şanlı, “Karne aldığımız için çok memnunuz. Okular açılınca sevinçle geleceğiz. İnşallah okullar kapanmaz” dedi.

KARS

Kars'ta, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 590 okulda, eğitim gören, 62 bin 750 öğrenci ile 4 bin 59 öğretmen, düzenlenen merasimle 15 günlük yarıyı tatiline girdi. Kars'ta karne dağıtım merasimi, Zübeyde Hanım İlkokulu'nda yapıldı. Kars Valisi/Belediye Lider Vekili Türker Öksüz'ün iştirakiyle düzenlenen karne dağıtım merasiminde öğrencilerin heyecanları yüzlerine yansıdı. Bir müddet öğretmen ve öğrencilerle görüşen Öksüz, daha sonra öğrencilerin karnelerini vererek tebrik etti.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da tahsil gören 200 bin 396 öğrenci de bugün karne heyecanı yaşadı. Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Safiye Osman Çeliker İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım merasimine katıldı. Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve Vilayet Ulusal Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, sınıf öğretmenleri ile birlikte öğrencilere karnelerini dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler büyük heyecan yaşarken Yıldırım, öğrencileri tek tek tebrik ederek çikolata ikram etti. Öğrenciler sınıflarında karnelerini alırken, velileri de okul önlerinde büyük heyecanla çocuklarının dışarı çıkmasını bekledi.

ÇORUM

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1-C sınıfı öğrencileri, karnelerini aldıkları merasimin akabinde sınıf öğretmenleri Eyüp Biçer ile Çorum Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına dağılan öğrenciler, kendi elleriyle yazdıkları mektupları, yüksek sesle okudu. Öğrenciler daima birlikte de 'Bayrak' şiirini okuyup şehitlikten ayrıldı.

ZONGULDAK

Karnelerini Vali Mustafa Tutulmaz'ın elinden alan birinci sınıf öğrencileri, tatilde kitap okuyup aile ziyareti yapacaklarını söylediler.

AĞRI

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nde istekli üniversiteliler, birinci kez karne alan 1'inci sınıf öğrencilerinin heyecanına ortak oldu. İstekli gençler, birinci kere karne alan 1'inci sınıf öğrencileri için kendi elleriyle atık gereçlerden yaptıkları el çantalarını, ikramlarla doldurdu. Pasta da alan gönüllüler, Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu'nun yolunu tutup, öğrencileri ziyarete gitti. Karne heyecanı yaşayan minikler, Kızılay gönüllülerine dayanağı için teşekkür etti. .