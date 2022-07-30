Yurt Dışında Okumak İsteyen Öğrencilerin Vize Çilesi Giderek Artıyor

Yurt dışında üniversite okumak isteyen öğrencilerin vize başvurularının sonuçlanması beklenenden çok uzun sürüyor.

Yurt dışında yabancı dil kursuna katılmak, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almak isteyen öğrencilerin vize randevusu alma ve alınan vizenin sonuçlandırılma süreci bir çileye dönüşmüş durumda.

Amerika ve Malta gibi bazı ülkelerde vize randevusu geç tarihlere verilirken, İngiltere ve İrlanda gibi ülkelerde başvuru yapılmış vizelerin sonuçlandırılması aylar sürmektedir.

Konu ile IB Global Yurt Dışı Eğitim Firması yetkililerinin verdiği bilgiye göre Amerika öğrenci vizesi için verilen en erken tarih 9 Ocak 2024 iken, Malta için randevular Ekim ayına veriliyor. Vize randevusunun dahi yaklaşık bir yıl sonrasına veriliyor olması doğal olarak yurt dışında dil öğrenmek veya akademik eğitim almak isteyen öğrencilerin ümitlerinin kırılmasına neden oluyor.

Vize başvurusunun sonuçlanmasının uzun sürdüğü ülkelerin başında İrlanda gelmektedir. İrlanda'da dil öğrenirken çalışma imkanı da sunan Workand Study programına yönelik pandemi döneminde biriken taleplerin beklenenin çok üstünde olması ve vize ofislerinde çalışan personelin bir dönem uzaktan çalışması dolayısıyla İrlanda hükümeti pandemi öncesi 8 haftaya kadar tamamlanan vize sonuçlanma süresinin 24 haftaya kadar uzayabileceğini ve öğrencilerin buna göre plan yapmasını istemektedir.

Kanada'da dünya genelinde bekleyen 1 milyondan fazla vize başvurusu olduğu göçmenlik uzmanlarının paylaşımlarında yer alıyor. Özellikle Kanada'da sunulan kariyer koleji programlarına olan talep yoğunluğu artırmış durumda.

Güncel vize randevu tarihleri ve vize başvuru sonuçlanma süreçleri kısaca şöyle:

En Yakın Randevu Tarihleri

Amerika: Ocak 2024

Malta: Eylül- Ekim

Yaklaşık Vize Sonuçlanma Süreleri

Kanada:8-12 Hafta

İrlanda: 24 Hafta

Avustralya: 12-16 Hafta

İngiltere: 6-8 Hafta

Acil vizeye ihtiyaca olan öğrencilere çözüm yolları sunan ülkeler de mevcut. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri, akademik programlarda okuyacak öğrencilere ‘Expedited Appointment' veya ‘Emergency Appointment' diye adlandırılan, vize randevusunu erken bir tarihe çekebilmek için istekte bulunabilecekleri bir yöntem sunmaktadır.

IB Global Yurt Dışı Eğitim Firması yurt dışında okuma planları olan öğrencilere, planlamalarını erkenden yapmalarını ve hiç beklemeden vize başvurularını gerçekleştirmelerini tavsiye etmektedir.

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