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TIMETURK / EĞİTİM / Yurt başvuru sonuçları açıklandı

Yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz' dedi.

4 Saat Önce
2021-09-16 09:38:06
Yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kasapoğlu, çeşitli yurtların yer aldığı videoyu da paylaştı.

Öğrenciler sonuçları, "http://turkiye.gov.tr"den öğrenebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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