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TIMETURK / EĞİTİM / Yükseköğretim Program ve Kontenjan Kılavuzu yayımlandı

Yükseköğretim Program ve Kontenjan Kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel halinin internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.

1 Saat Önce
2021-07-29 12:56:47
Yükseköğretim Program ve Kontenjan Kılavuzu yayımlandı

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Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarımız; Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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