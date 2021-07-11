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TIMETURK / EĞİTİM / Youtube BETA ile yabancı dil öğrenme artık kolaylaşacak

Youtube BETA ile yabancı dil öğrenme artık kolaylaşacak

Youtube'u direkt İngilizce öğrenme platformuna çeviren bir Chrome eklentisi sayesinde artık yabancı dil öğrenme kolaylaşacak ve daha zevkli hale gelecek.

3 Saat Önce
2021-07-11 14:27:21
Youtube BETA ile yabancı dil öğrenme artık kolaylaşacak

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Google Chrome, İngilizce öğrenecekler için yeni bir eklentiyi devreye soktu.

Youtube'u direkt İngilizce öğrenme platformuna çeviren bir Chrome eklentisi sayesinde artık yabancı dil öğrenme kolaylaşacak ve daha zevkli hale gelecek.

Chrome'un bu eklentisi ile tüm videolara istediğiniz dilde ve sayıda alt yazı ekleyebilir ve kelimelerin telaffuzlarını dinleyebilirsiniz.

chorme

https://chrome.google.com/webstore/detail/language-learning-with-yo/jkhhdcaafjabenpmpcpgdjiffdpmmcjb?hl=tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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