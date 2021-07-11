Youtube BETA ile yabancı dil öğrenme artık kolaylaşacak

Youtube'u direkt İngilizce öğrenme platformuna çeviren bir Chrome eklentisi sayesinde artık yabancı dil öğrenme kolaylaşacak ve daha zevkli hale gelecek.

Google Chrome, İngilizce öğrenecekler için yeni bir eklentiyi devreye soktu.

Youtube'u direkt İngilizce öğrenme platformuna çeviren bir Chrome eklentisi sayesinde artık yabancı dil öğrenme kolaylaşacak ve daha zevkli hale gelecek.

Chrome'un bu eklentisi ile tüm videolara istediğiniz dilde ve sayıda alt yazı ekleyebilir ve kelimelerin telaffuzlarını dinleyebilirsiniz.

https://chrome.google.com/webstore/detail/language-learning-with-yo/jkhhdcaafjabenpmpcpgdjiffdpmmcjb?hl=tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.