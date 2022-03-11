YÖKDİL sınavı yapılacak mı 2022? YÖKDİL 1 sınavı ertelendi mi?

YÖKDİL sınavı yapılacak mı 2022? Binlerce öğrencinin merakla beklediği YÖKDİL sınavının kötü hava şartları nedeniyle ertelenmesi bekleniyor. Öğrenciler ' YÖKDİL 1 sınavı ertelendi mi?' sorusunu internette aratıyor. Peki ama YÖKDİL sınavı yapılacak mı, yapılmayacak mı? İşte YÖKDİL açıklaması son dakika...

Binlerce öğrencinin merakla beklediği YÖKDİL sınavının kötü hava şartları nedeniyle ertelenmesi bekleniyor. Öğrenciler " YÖKDİL 1 sınavı ertelendi mi?" sorusunu internette aratıyor. Peki ama YÖKDİL sınavı yapılacak mı, yapılmayacak mı? İşte YÖKDİL açıklaması son dakika...

YÖKDİL sınavı yapılacak mı 2022?

ÖSYM 2022 sınav takvimine göre YÖKDİL sınavı 13 Mart günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) binlerce adayın bir süredir beklediği sınav 13 Mart Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Hava şartları nedeniyle iptal edilmesi beklenen sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırılıyor.

ÖSYM henüz sınav iptaline ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Dolayısıyla YÖKDİL sınavı 13 Mart Pazar günü yapılacak.

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