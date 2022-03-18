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YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç açıklama tarihi ertelendi mi?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı 13 Mart'ta 81 ilde yapıldı. 2022 yılının ilk YÖKDİL sınavı ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki 2022 YÖKDİL/1 ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi...

53 Dakika Önce
2022-03-18 22:14:20
YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç açıklama tarihi ertelendi mi?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 13 Mart'ta, 81 ilde 89 sınav merkezinde yapıldı.

Sınavda, adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi. Sınav; sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu.

YÖKDİL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM'nin düzenlediği YÖKDİL/1 sınav sonuçları 29 Mart 2022 tarihinde ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, TC kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin Aday İşlemler Sistemi'nden (AİS) ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

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