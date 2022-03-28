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TIMETURK / EĞİTİM / YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve lisansüstü eğitimde yabancı dil puanına ihtiyacı olanların katıldığı YÖKDİL sınavı sonuçları erişime açıldı.

1 Saat Önce
2022-03-28 13:12:14
YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve lisansüstü eğitimde yabancı dil puanına ihtiyacı olanların katıldığı YÖKDİL sınavı sonuçları erişime açıldı.

Sınava katılan adaylar, YÖKDİL sonuçlarını ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebilecek. 

ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada: "13 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YÖKDİL/1 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr/ sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz." denildi.

Ekran Resmi 2022-03-28 13.15.37

ÖSYM YÖKDIL SONUÇLARI 2022 SORGULAMA SAYFASI IÇIN TIKLAYINIZ

YÖKDİL sonuçları, ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenilebilecek.

YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

YÖKDİL'den alınan puanlar sınavın yapıldığı tarih itibariyle 5 (beş) yıl geçerli olmaktadır. Dolayısıyla 2022-YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 sınavlarından edinilen puanlar 2027 yılına kadar kullanılabilecek.

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır. .

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