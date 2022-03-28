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YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı | YÖKDİL sonuçları

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandığı belirtildi. Öğrenciler sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulamaları yapabilecekler. İşte 2022 YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detayları...

36 Dakika Önce
2022-03-28 13:41:06
YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı | YÖKDİL sonuçları

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandığı belirtildi. Öğrenciler sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulamaları yapabilecekler. İşte 2022 YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detayları...

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan duyuruda, 13 Mart 2022'de uygulanan 2022-YÖKDİL/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adayların, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebileceği kaydedildi.

2022 YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre 2022-YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı. Adaylar "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden giriş sağlayarak sonuçları öğenebilir.

YÖKDİL-1 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI KISAYOL İÇİN TIKLAYINIZ....

YÖKDİL sınav sonucu kaç yıl geçerlidir?

YÖKDİL sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. .

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