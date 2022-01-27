YÖKDİL sınav başvurusu ne zaman, sınav ne zaman yapılacak? Sınav başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücreti ise her bir oturum için 185 TL...

SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

YÖKDİL başvuruları 21 Ocak'ta başladı, 31 Ocak'ta sona erecek. Belirtilen tarihlerde sınav için başvuruda bulunamayan için ÖSYM geç başvuru imkanı sunulacak ancak sınav ücretinin yüzde 50 daha fazla ödenmesi talep edilecek.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart 2022 tarihinde uygulanacak.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

2022-YÖKDİL: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri .