YÖKDİL giriş belgesi erişime açıldı | YÖKDİL giriş belgesi ekranı

YÖKDİL giriş belgesi erişime açıldı | YÖKDİL giriş belgeleri erişim ekranları açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan sınavın bilgileri yayınlandı. Milyonlarca öğrencinin beklediği bilgi ekranını sizler için derledik. İşte YÖKDİL giriş belgesi ekranı...

YÖKDİL giriş belgeleri erişim ekranları açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan sınavın bilgileri yayınlandı. Milyonlarca öğrencinin beklediği bilgi ekranını sizler için derledik. İşte YÖKDİL giriş belgesi ekranı...

YÖKDİL giriş belgesi erişime açıldı

13 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Mart 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

Giriş ekranı için TIKLAYINIZ...

YÖKDİL YDS farkı nedir?

YÖKDİL ve YDS- e-YDS arasındaki en temel fark; YÖKDİL'de uzmanlık alanlarına yönelik soruların olmasıdır. YÖKDİL, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri alanlarında Almanca, Arapça,Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır.

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