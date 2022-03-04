DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
YÖKDİL giriş belgesi erişime açıldı | YÖKDİL giriş belgesi ekranı
İslam Memiş'ten altını, doları olanlarla ilgili çok önemli uyarı
Reuters duyurdu: Rusya'dan Avrupa'ya misilleme
Türk mühendis 4 milyon liralık uçuş simülatörünü 120 bin liraya üretti
Bakan Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili konuştu
Selçuk Bayraktar: 'Muharebe alanında devrim oluşturacak İHA'ları geliştiriyoruz'
Ebru Cızdan kimdir? Ebru Cızdan ölüm nedeni nedir? Ebru Cızdan öldürüldü mü?
Mobius: Türkiye'nin cazibesi artacak
Erdoğan, kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketinin ayrıntılarını açıkladı
Füsun Nalan Açın kimdir? Akrep Nalan neden öldü? Akrep Nalan'ın ölüm nedeni nedir?
4 Mart Cuma hutbesi | Diyanet Cuma hutbesi konusu
'Almanya için büyük utanç!' Ukrayna'ya çürümüş füzeler gönderilmiş!
'Binlerce ABD'li savaşa katılmak için harekete geçti'
Rus satranç efsanesi Kasparov: Rusya'yı Taş Devri'ne döndürün
'Türk-Rus savaşı çıkar! Bunu deneyecekler!'

TIMETURK / EĞİTİM / YÖKDİL giriş belgesi erişime açıldı | YÖKDİL giriş belgesi ekranı

YÖKDİL giriş belgesi erişime açıldı | YÖKDİL giriş belgesi ekranı

YÖKDİL giriş belgesi erişime açıldı | YÖKDİL giriş belgeleri erişim ekranları açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan sınavın bilgileri yayınlandı. Milyonlarca öğrencinin beklediği bilgi ekranını sizler için derledik. İşte YÖKDİL giriş belgesi ekranı...

30 Dakika Önce
2022-03-04 12:20:18
YÖKDİL giriş belgesi erişime açıldı | YÖKDİL giriş belgesi ekranı

YÖKDİL giriş belgeleri erişim ekranları açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan sınavın bilgileri yayınlandı. Milyonlarca öğrencinin beklediği bilgi ekranını sizler için derledik. İşte YÖKDİL giriş belgesi ekranı...

YÖKDİL giriş belgesi erişime açıldı

13 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Mart 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

Giriş ekranı için TIKLAYINIZ...

YÖKDİL YDS farkı nedir?

YÖKDİL ve YDS- e-YDS arasındaki en temel fark; YÖKDİL'de uzmanlık alanlarına yönelik soruların olmasıdır. YÖKDİL, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri alanlarında Almanca, Arapça,Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır.

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş