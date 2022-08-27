YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi alma | YÖKDİL sınav yeri öğrenme | YÖKDİL/2 ne zaman saat kaçta?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (YÖKDİL) 2. oturumu için kısıtlı bir süre kaldı. Sınava girecek olan adaylar YÖKDİL giriş belgelerine erişmek için araştırmaya koyuldular. YÖKDİL 2 Giriş Belgesi almak için YÖKDİL/2 sınav giriş yeri sorgulama ekranına erişmek isteyen adaylar YÖKDİL 2 sınav yerleri nasıl öğrenilir? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte detaylar…

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) için geri sayım başladı. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adayların girmesi gereken YÖKDİL, 28 Ağustos 2022 (yarın) tarihinde uygulanacak. Sınava kısıtlı süre kala adaylar, YÖKDİL sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ederken ÖSYM'den açıklama geldi.

YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 YÖKDİL/2 sınavı giriş belgerinin erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

YÖKDİL/2 sınav giriş sorgulama ekranı

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YÖKDİS/2 saat kaçta?

28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.''

YÖKDİL 2 kaç dakika, kaç soru soruluyor?

Toplamda 3 saat (180 dakika) süren YÖKDİL sınavında adaylara 80 soru yöneltilecek.

2022-YÖKDİL/2 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Sınav 13:15'te sona erecek.

YÖKDİL nedir?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.