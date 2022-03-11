YÖKDİL/1 sınavı iptal mi oldu? 13 Mart 2022 YÖKDİL sınavı iptal mi edildi?

YÖKDİL/1 sınavı iptal mi oldu? Kar yağışlarının Türkiye genelinde etkili olmasının ardından önümüzdeki günlerde yapılacak olan YÖKDİL sınavının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. ÖSYM'nin takvimine göre YÖKDİL 13 Mart 2022 tarihinde yapılacak. Peki ama kar nedeniyle YÖKDİL sınavı iptal mi edildi? YÖKDİL sınavı ertelendi mi? İşte ÖSYM YÖKDİL kararı...

Kar yağışlarının Türkiye genelinde etkili olmasının ardından önümüzdeki günlerde yapılacak olan YÖKDİL sınavının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. ÖSYM'nin takvimine göre YÖKDİL 13 Mart 2022 tarihinde yapılacak. Peki ama kar nedeniyle YÖKDİL sınavı iptal mi edildi? YÖKDİL sınavı ertelendi mi? İşte ÖSYM YÖKDİL kararı...

YÖKDİL/1 sınavı iptal mi oldu?

ÖSYM 2022 sınav takvimini yayımladı. Takvime göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) 13 Mart'ta uygulanacak. Binlerce adayın bir süredir beklediği sınav Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Ancak kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilince adaylar sınavların da ertelenip ertelenmeyeceğini araştırmalara koyuldu.

ÖSYM sınavların iptaline ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı için haftasonu sınavın yapılması bekleniyor. .