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YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması
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TIMETURK / EĞİTİM / YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması

YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), örgün programlarda 'yüz yüze eğitime' başlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu.

11 Dakika Önce
2021-08-15 12:23:48
YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019'un sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran Kovid-19 küresel salgını ile yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği hatırlatıldı.

Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile geçen yıl 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme' çalışmalarının yapıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'koronavirus komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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