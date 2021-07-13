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YÖK'ten üniversitelere 'uzaktan eğitim' yazısı
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TIMETURK / EĞİTİM / YÖK'ten üniversitelere 'uzaktan eğitim' yazısı

YÖK'ten üniversitelere 'uzaktan eğitim' yazısı

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) üniversitelere gönderilen yazıda, yaz öğretimi eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmaması yönündeki kararın bu sene uygulanmaması istendi.

2 Saat Önce
2021-07-13 18:57:08
YÖK'ten üniversitelere 'uzaktan eğitim' yazısı

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YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda,

"Bugün yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarımız tarafından yaz öğretimi akademik takvimi belirlenerek ilan edildiği ve bazı üniversitelerde yaz öğretimi eğitimlerinin başlamış olduğu dikkate alınarak, 7 Temmuz 2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan yaz öğretimi eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmaması hususundaki kararın bu seneye mahsus olarak uygulanmaması, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz öğretiminden itibaren uygulanmaya başlanması uygun görülmüştür" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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