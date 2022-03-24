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YÖK'ten üniversitedeki öğretim üyesi adaylarına 'istisna kadro' imkanı

TIMETURK / EĞİTİM / YÖK'ten üniversitedeki öğretim üyesi adaylarına 'istisna kadro' imkanı

YÖK'ten üniversitedeki öğretim üyesi adaylarına 'istisna kadro' imkanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına yapılacak iç atamaları, 2022 yılı için belirlenen toplam 6 bin atama sınırından istisna tuttu.

1 Saat Önce
2022-03-24 12:50:38
YÖK'ten üniversitedeki öğretim üyesi adaylarına 'istisna kadro' imkanı

YÖK'ten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığının Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kararnamesi uyarınca yükseköğretim kurumlarının 2022 için öğretim üyesi kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısının 6 bin olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar başkanlığında 17 Mart'ta toplanan YÖK Yürütme Kurulunda alınan kararla 6 bin atama izninin dağılımı yapılarak yükseköğretim kurumlarına bildirildi.

- İç atamada yeni uygulama

Söz konusu karar öncesinde üniversitelerin doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına yapılacak iç atamalar da yıllık olarak belirlenen öğretim üyesi atama sayılarına dahil ediliyor ve önemli ölçüde kadro sorunları yaşanıyordu.

YÖK Yürütme Kurulunun aldığı kararla, üniversitelerde yıllardır kadro bekleyen öğretim üyelerinin en önemli sorunlarından biri çözüldü.

Halen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında olanların, bulundukları yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrolarına atanmaları halinde açıktan veya nakil suretiyle yapılacak atama sayısının dışında tutulması kararı, üniversiteler ve kadro bekleyen öğretim elemanları tarafından memnuniyetle karşılandı. .

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