YÖK'ten, Ukrayna'dan yatay geçiş için başvuran öğrencilerle ilgili açıklama

"BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR"

Prof. Dr. Erol Özvar, Ukrayna'da eğitim gören Türk vatandaşı üniversite öğrencilerinin Türkiye'deki üniversitelerde eğitimlerini devam ettirmeleri için başvuruların devam ettiğini söyledi. Özvar, "Bugün itibarıyla YÖK tarafından resmi web sitemizde açılan sayfa üzerinden başvuran 3 bin 600'ü geçmiş durumda. Bir süre daha sistemin açık kalacağını paylaşmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ukrayna'da okuyan öğrencilerle ilgili olarak almış olduğumuz aksiyonları paylaştık. Ülkemizde dönen ve orada üniversitelerde okuyan öğrencilerin öğrenim bilgilerini detaylı olarak tahlil ettik ve sınıflandırdık. Hangi fakülte, hangi bölüm, hangi sınıfta okuyorlar bunların hepsini ikametgaha varıncaya kadar sınıflandırıyoruz. İlk önce yaptığımız şey hali hazırdaki tabloyu gayet iyi anlamak ve hızlıca bir eylem planı ortaya koymaktır. Birkaç gün içerisinde başvuran öğrencilerle ilgili işlemler tamamlanacaktır. Türkiye'de yatay geçiş koşullarını sağlayan öğrenciler, ilgili üniversitelere başvuru imkanı kazanmış olacaktır" dedi.

"DAİMİ STATÜDE GEÇİŞİ SAĞLAYAN BİR YOL DEĞİL"

Erol Özvar, öğrencilerin Türkiye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmesi gerektiğini hatırlatarak, "Aldığı puan, hangi programa müracaat ediyor ise o seneki asgari puanı tutturması gerekiyor. Bu ve buna benzer koşullar var. Bu koşulları sağlayan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilecektir. Üniversite sınavına girmemiş ve ilgili şartları yerine getiremeyen öğrenciler ise özel öğrencilik imkanından faydalanabileceklerdir. Özel öğrenci geçişi bir tür 'konuk öğrenci' statüsünde Türk vatandaşı öğrencilerine devam imkanı vermektedir. Herhangi bir üniversiteye daimi statüde geçişi sağlayan yol değildir." dedi.

"TÜRKİYE VATANDAŞI ÖĞRENCİLERİNİN MAĞDUR OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Öğrencilerimizin açıkta kalmalarını arzu etmiyoruz. Gelip burada ilgili programlara kabul edildiği takdirde bu kredilerini belgelendirebilme ilgili üniversite ile paylaşabilmelerini bekliyoruz. Hiçbir Türkiye vatandaşı öğrencinin mağdur olmasına yol açmamak, diğer yanda mevcut hakkaniyet kriterlerini de muhafaza etmek gerekiyor. Kalite konusu YÖK'ün en fazla ehemmiyet verdiği kriterlerden birisi. Herhangi bir üniversitenin üzerine yük olacak şekilde öğrencilerimizin yoğunlaşmasına imkan vermek mümkün değil. Belirli kontenjanlar üzerinden bu süreci yürüteceğimizi bilmenizi isterim. Birkaç güne kadar bunlar da paylaşılacak" diye konuştu.