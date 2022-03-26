YÖK'ten açıklama geldi: 'Ukraynalı akademisyenlere Türkiye'nin kapıları açık'

UKRAYNALI AKADEMİSYENLERE DAVET

Savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı akademisyenlerin bilimsel faaliyetlerini Türkiye'de sürdürmesi için YÖK'ün yürüttüğü çalışmalara ilişkin soru üzerine Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Türk ve uluslararası öğrenciler değil aynı zamanda uluslararası çapta ün sahibi olan, ilmi faaliyetleri belirli bir seviyenin üzerine çıkmış, gayretli uluslararası öğretim üyeleri, bilim insanlarına da kapımızın açık olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu andan itibaren ilmi faaliyeti yerine getiren, muhtelif alanlarda uzman olmuş bilim insanlarına her daim kapılarını açmıştır.

Biz de YÖK olarak sadece öğrencilere değil, öğretim elemanlarına, bilim insanlarına, kadın-erkek fark etmez, kapılarımızı açıyoruz. Ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişmesine, iktisadi kalkınmasına, evrensel bilgi birikimine katkı yapabilecek her türlü uluslararası bilim insanına kapımızın açık olduğunu, onlarla iş birliği yapmak istediğimizi bütün kamuoyuyla paylaşmak isterim."

Ülkedeki seçkin üniversitelerin, uluslararası bilim insanlarına kapılarını açtığını dile getiren Özvar, "Şu anda ülkemizde yüzlerce yabancı uyruklu bilim insanı, aktif olarak Türkiye'nin bilgi birikimine, üniversite eğitimine, öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamaktadır. Ukrayna'dan veya başka bir ülkeden güvenli bir liman arayan, huzur içerisinde bilimsel faaliyetlerine devam etmek isteyen bütün bilim insanlarına kapılarımızın açık olduğunu, Türkiye'de mutlu olabileceklerini ifade etmek isteriz." diye konuştu.

UKRAYNALI AKADEMİSYENLER İÇİN "SÖZLEŞMELİ" KADRO AÇILACAK

YÖK'ün başlattığı çalışma kapsamında, ülkelerinde yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle üniversitelerindeki akademik ve bilimsel çalışmalarını bırakmak zorunda kalan Ukrayna uyruklu akademisyenlere, yarım kalan bu faaliyetlerini yürütebilmeleri için Türkiye'deki araştırma üniversitesi niteliğindeki devlet üniversitelerinde "yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı" statüsünde çalışma imkanı sunulacak.

Ukrayna vatandaşı akademisyenler, öz geçmişleriyle birlikte YÖK'ün "[email protected]" adresine, çalışmak istedikleri üniversitelerin elektronik posta adreslerine de doğrudan başvuru yapabilecek. Başvurusu kabul edilen Ukrayna uyruklu akademisyenler için sözleşmeli kadro açılarak istidam edilmeleri sağlanacak.