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TIMETURK / EĞİTİM / YÖK duyurdu: Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler için her türlü kolaylık sağlanacak

YÖK duyurdu: Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler için her türlü kolaylık sağlanacak

Yükseköğretim Kurulu, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle öğrenimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için bir açıklama yayınlandı.

2 Saat Önce
2022-03-09 21:40:24
YÖK duyurdu: Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler için her türlü kolaylık sağlanacak

YÖK, Ukrayna'daki üniversitelerde öğrenim gören ve ülkede yaşanan savaş sonrasında Türkiye'ye dönüş yapan Türk öğrenciler hakkında bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamaya göre:

* Yükseköğretim Kurulu, Ukrayna'da yakın zamanlarda ortaya çıkan savaş ve çatışma sebebiyle öğrenimlerini yarıda bırakarak ülkemize dönmek zorunda kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarının aksamaması için alınabilecek önlemler üzerinde çalışmaktadır.

* Ukrayna'ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların talep ve tercihleri dikkate alınarak yatay geçiş yapabilmeleri konusunda her türlü kolaylık sağlanacaktır. Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize ise, 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye'deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verilecektir.

* Bu kapsamda Ukrayna'dan ülkemize dönen öğrencilerin özel öğrencilik imkanından nasıl faydalandırılacağı hususu Yükseköğretim Kurulumuz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öğrencilerin özel öğrenci statüsünden faydalanabilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan bağlantı adresine ulaşarak istenen bilgileri doldurmaları gerekmektedir. Başvuru bağlantı adresi: https://ukraynabilgiformu.yok.gov.tr/ .

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