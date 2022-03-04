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TIMETURK / EĞİTİM / YÖK bursları artırıldı

YÖK bursları artırıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda verilen doktora bursuna, en üst düzeyden artış yapılarak aylık 2 bin 600 liradan 3 bin 825 liraya yükseltildi.

2 Saat Önce
2022-03-04 15:20:11
YÖK bursları artırıldı

YÖK'ten yapılan açıklamada, "100/2000 Doktora Burs Programı" kapsamında her çağrı döneminde belirlenen 100 öncelikli tematik alanda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören veya görecek öğrencilerin desteklendiği belirtildi.

Burs programı kapsamındaki alt alanların her çağrı döneminde güncel ihtiyaçlar ve paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda revize edildiği vurgulanan açıklamada, "Alt alanıyla ilgili tez çalışmaları yapmak üzere yurt dışına çıkış izni talep eden 100/2000 YÖK Doktora bursiyerleri 1 ay desteklenmekteyken, Başkanlığımıza gelen görüş ve talepler neticesinde bu bursiyerlerin, tezleriyle ilgili çalışma yapmak şartıyla yurt dışında bulundukları 1 yıla kadar olan sürenin desteklenmesi de kararlaştırılmıştır" bilgisine yer verildi.

Bu kapsamda, "YÖK 100/2000 Doktora Bursu" çalışmayanlar için aylık 2 bin 600 liradan 3 bin 825 liraya, çalışanlar için 700 liradan 910 liraya, YÖK Lisans Destek Bursu 850 liradan 1000 liraya, TEBİP Bursu 1200 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

Yabancı uyruklu lisans bursu ise 1100 liradan 1500 liraya çıkarıldı. Yüksek lisans bursu 1750 liradan 2 bin 300 liraya yükseltilirken, 2 bin 900 lira olan doktora bursu ise 3 bin 500 lira yapıldı.
YÖK tarafından verilen burslardan her yıl yaklaşık 9 bin öğrencinin yararlandığı bildirildi.

Ekran Resmi 2022-03-04 15.21.40 .

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