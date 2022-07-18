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TIMETURK / EĞİTİM / YÖK Başkanı Özvar'dan YKS paylaşımı

YÖK Başkanı Özvar'dan YKS paylaşımı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun önümüzdeki günlerde yayımlanmasıyla adayların tercih sürecinin başlayacağını bildirdi.

19 Dakika Önce
2022-07-18 11:50:16
YÖK Başkanı Özvar'dan YKS paylaşımı

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının gençlere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Önümüzdeki günlerde Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayımlanmasıyla adaylar için tercih sürecinin başlayacağını duyuran Özvar, "Bizler de aramıza katılacak yeni öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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