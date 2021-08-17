YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite sonuçları hangi gün açıklanacak?

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS üniversite sonuçları hangi gün açıklanacak?2021 YKS 1. tercihlerin sona ermesine sayılı günler kala adaylar YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. YKS tercihleri 20 Ağustos'ta sona erecek. Yeni yapılan düzenleme ile baraj puanları da aşağı çekildi ve ek yerleştirmelerde baraj altın kalanlar tercih yapabilecek.

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS üniversite sonuçları hangi gün açıklanacak?2021 YKS 1. tercihlerin sona ermesine sayılı günler kala adaylar YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. YKS tercihleri 20 Ağustos'ta sona erecek. Yeni yapılan düzenleme ile baraj puanları da aşağı çekildi ve ek yerleştirmelerde baraj altın kalanlar tercih yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile 2021 YKS sınavında baraj altında kalan binlerce öğrenciyi sevindirdi. Erdoğan baraj puanlarının düşürüldüğünü açıkladı. Erdoğan şunları söyledi: "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu. YKS tercihleri 20 Ağustos'ta sona erecek. Tercihlerin bitmesinden bir kaç gün sonra YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. ÖSYM kılavuzunda 'Elektronik kayıt 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.' ibaresi yer alıyor. Bu ibareden yola çıkarak YKS tercih sonuçlarının 23 Ağustos Pazartesi günü açıklanması tahmin ediliyor. Ancak YKS tercih sürecinin uzatılmış olması nedeniyle YKS yerleştime sonuçlarının açıklanması da biraz gecikebilir.

Üniversite elektronik kayıtları ne zaman yapılacak?

Üniversite tercihlerinde bir bölüme yerleşen öğrenciler elektronik kayıt yaptıracak. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.