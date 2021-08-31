DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sanatçı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
A Milli Futbol Takımı, yarın Karadağ'ı ağırlayacak
Ferhan Şensoy kimdir, Ferhan Şensoy nereli, kaç yaşındaydı? Ferhan Şensoy ölüm nedeni nedir?
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
ÖSYM Başkanı Aygün: Adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti
YÖK Başkanı Özvar'dan YKS paylaşımı
YKS ek tercihler ne zaman? Ek tercih ücretli mi? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?
YKS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? 2. yerleştirme tercihleri başladı mı? YKS ek yerleştirme ücretli mi?
YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?
2008 krizini bilen Paulson: Kripto paraların hepsi balon
YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı | 2021 üniversite tercih sonucu sorgula
İran: Suudi Arabistan ile Bağdat'ta 3 kez görüştük
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Basri Tokgöz: Türkiye’nin en çok aranan ajans sahibi oldu
Tokyo 2020'den bir madalya daha

TIMETURK / EĞİTİM / YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet sitesinden ulaşılabilecek.

2 Saat Önce
2021-08-31 08:10:25
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021-YKS'de yerleştirme sonuçlarının açıklandığını, sonuçların http://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebileceğini bildirdi.

Sonuçların adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını dileyen Aygün, "Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizleri yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır." değerlendirmesini yaptı.

- Üniversitelere kayıt tarihleri

Öte yandan ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş