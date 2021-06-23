YKS'ye kol saati ile girilir mi? YKS sınavına anahtar ile girilir mi? İki milyondan fazla öğrenci 2021 YKS sınavına girecek. Sınav bu sene de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemler çerçevesinde gerçekleşecek. Zamanı etkili kullanmak için kol saati ile sınava girmek isteyen adaylar sınava kol saati ile girip giremeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki ev ve araba anahtarıyla YKS'ye girilir mi? ÖSYM bu sorulara yanıt verdi.

YKS'ye kol saati ile girilir mi? YKS sınavına anahtar ile girilir mi? İki milyondan fazla öğrenci 2021 YKS sınavına girecek. Sınav bu sene de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemler çerçevesinde gerçekleşecek. Zamanı etkili kullanmak için kol saati ile sınava girmek isteyen adaylar sınava kol saati ile girip giremeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki ev ve araba anahtarıyla YKS'ye girilir mi? ÖSYM bu sorulara yanıt verdi.

YKS sınavında bu yıl milyonlarca kişi ter dökecek. Sınav 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınava sayılı günler kala adaylar da kafasındaki sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Sınav salonuna gitmeden önce adaylar YKS'ye kol saati ile girilir mi? YKS sınavına anahtar ile girilir mi? Araba anahtarıyla YKS'ye girilir mi? sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM'den konu ile ilgili yapılan açıklama:

YKS'ye kol saati ile girilir mi?

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava saatle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

YKS sınavına anahtar ile girilir mi

ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda vatandaşları oldukça zorluyan konuların başında ev ve araba anahtarlarını kime teslim edecekleriydi. Sınava daha önce alınmayan anahtarlar vatandaşların zorluk yaşaması üzerine yeni bir karar alınarak yasaklı malzemeler listesinden çıkartıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün daha önce yaptığı açıklamada “Bu yasaklarla özellikle ev anahtarı ve ulaşım kartı gibi belgeleri kimseye bırakamayacaklarından adayları sınav sonuna kadar bekleyecek birisi olmak zorundaydı. Toplu ulaşımı kullanarak da sınav binalarına ulaşma ve dönüş noktasında sorun yaşanmaması amacıyla ve olabilecek sıkıntıları en aza indirmek için böyle bir çalışma yaptık” demişti. Araba anahtarın serbest olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.