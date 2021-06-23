YKS'ye Kent kart-İstanbul kart ile girilir mi? 2021 KYS'ye ulaşım kartı ile girmek yasak mı?

YKS'ye Kent kart-İstanbul kart ile girilir mi? 2021 YKS sınavına girmeye hazırlanan adayların aklında soru sınava sayılı günler kala soru işaretleri oluşmaya başladı. Sınav güvenliği nedeniyle ÖSYM'nin yaptığı sınavlara birçok malzemenin girişine izin verilmiyordu. Ulaşım kartları da bunlara dahildi. Ancak bu konu ile ilgili bir güncelleme yapıldı. Peki akbil ile YKS'ye girilir mi? Kent Kart ile YKS'ye girilir mi? 2021 KYS'ye ulaşım kartı ile girmek yasak mı?

YKS'ye Kent kart-İstanbul kart ile girilir mi? 2021 YKS sınavına girmeye hazırlanan adayların aklında soru sınava sayılı günler kala soru işaretleri oluşmaya başladı. Sınav güvenliği nedeniyle ÖSYM'nin yaptığı sınavlara birçok malzemenin girişine izin verilmiyordu. Ulaşım kartları da bunlara dahildi. Ancak bu konu ile ilgili bir güncelleme yapıldı. Peki akbil ile YKS'ye girilir mi? Kent Kart ile YKS'ye girilir mi? KYS'ye ulaşım kartı ile girmek yasak mı?

ÖSYM'nin sınavlarına giren adaylar daha önceki senelerde uygulanan yasaklar nedeniyle oldukça mağdur oluyordu. Sınava ulaşım kartları ile gelmek zorunda olan adayların ulaşım kartlarıyla sınava girmesine izin verilmiyordu. Vatandaşları oldukça zor durumda bırakan bu uygulama geçtiğimiz yıllarda son bulmuştu. Peki YKS'ye Kent kart-İstanbul kart ile girilir mi? KYS'ye ulaşım kartı ile girmek yasak mı?

YKS'ye Kent kart-İstanbul kart ile girilir mi?

ÖSYM'nin şimdiye kadar yasak olan ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, piercing, başörtüsü için kullanılan her türlü toplu iğne serbest olacak. ÖSYM Başkanı Aygün daha önceki yıllarda yaptığı açıklamada adaylara zorluk yaşatan bazı yasakların esnetildiğini açıklamıştı. Aygün açıklamasında şunları söylemişti “Bu yasaklarla özellikle ev anahtarı ve ulaşım kartı gibi belgeleri kimseye bırakamayacaklarından adayları sınav sonuna kadar bekleyecek birisi olmak zorundaydı.” dedi. Ulaşım kartları ile YKS sınavına girmek mümkün olacak.

2021 KYS'ye ulaşım kartı ile girmek yasak mı?

2021 yılında yapılacak olan YKS sınavına ulaşım kartaları ile girilmesine izin verilecek.

2 milyon 592 bin kişi sınava girecek

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumuna ilişkin, "Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 592 bin 579 aday katılacak. TYT'ye engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda toplam 10 bin 231 engelli aday girecek. TYT'de 420 bin 178 kişi görev alacak." bilgisini paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.