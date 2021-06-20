'YKS’ye girecekler, bu yazı sizin için'

Üniversite öğrencisi Deniz Onuk, YKS sınavına pandemi döneminde geçen sene girmiş ve hedeflediği üniversiteye yerleşmiş biri olarak önümüzdeki hafta sonu YKS sınavlarına girecek öğrenciler için YKS’ye gireceklere tavsiyelerini paylaştı

YKS'ye gireceklere tavsiyeler

Önümüzdeki hafta, 26-27 Haziran tarihlerinde, 2.6 milyon gencin üniversiteli olma hayalleriyle gireceği YKS sınavı yapılacak. Pandeminin gölgesinde canını dişine takıp hedefleri için çalışan gençler sonunda bir senelik emeklerinin karşılıklarını alacaklar. YKS sınavı, üç oturum halinde yapılacak. 26 Haziran'da 135 dakika süren TYT sınavı, 27 Haziran'da da 180 dakika süren AYT sınavı ve 120 dakika süren YDT sınavı yapılacak.

Bu yazıyı, bu sınavı yaşamlarının odak noktası yapmış 2021 YKS'ye girecek öğrencilere sınav tavsiyeleri vermek amacıyla kaleme aldım. YKS sınavına yine pandemi döneminde, geçen sene girmiş ve hedeflediğim üniversiteye yerleşmiş biri olarak sizlerle sınavdan önceki son bir hafta ve sınav sırasında zaman ve stres yönetimi ile ilgili tavsiyelerimi yazacağım.

Pandemi döneminde sınava girecek öğrencilerin işi, bizden önceki senelere göre çok daha zor. Okuldan ayrı kalmak, sınav tarihi ve okulların açılması konusunda belirsizlikler, virüse yakalanma endişesi gibi birçok unsur, bu sene boyunca sınava çalışan öğrencileri etkiledi. Bu şartlar altında düzenli bir çalışma rutini oluşturmak ve motive kalmak çok daha zordu. Ancak sonunda yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz. Bütün zorlukları aştınız ve elinizden geleni yaptınız, bu nedenle kendinizden gurur duymalısınız.

Sınav Öncesi

Sınava girmeden önce, sınava gireceğiniz okulu ziyaret ettiğinizden emin olun, bu sizin hem sınava gireceğiniz ortama alışmanızı sağlayacak, hem de okula gidiş rotanızı önceden belirleyerek sınav günü bunun telaşına kapılmamış olacaksınız. Okula ulaşma sürenizi de hesaplayıp sınavın başlamasından en az 1 saat önce okulda olmanız, size bir sakinleme ve nefes alma süresi verecektir.

İkinci dikkat etmeniz gereken husus ise uyku düzeniniz. Özellikle sınavdan önceki birkaç gün uyku düzeninizi oturtmanız, sınav öncesi gün de uykuya dalmakta sorun yaşamamanız açısından çok önemli. Özellikle sınav günü gecesi uykunuzu tam alın. İyi bir uyku, zihninizi dinç tutar ve enerjik kalmanızı sağlar. Sınav öncesi son dakika tekrarlarının üzerinizde yaratacağı telaşa değmez, bunun yerine güzel bir uyku uyumanız size emin olun ki çok daha fazla yarar sağlayacaktır. Ayrıca bu hafta yeme içmenize de dikkat edin, alışılmadık bir şey yemeyin ki sağlık problemleriyle karşılaşmayın. Sınav sabahı ise kahvaltı edin ama çok da fazla yemeyin.

Sınavdan önceki bir hafta için diğer bir önerim ise, süreli deneme çözmeniz. Bu hafta içinde bir gün seçin, sınav saatinde uyanın ve ya geçmiş senelerin çıkmış sınavlarından bir tanesini ya da uygun bulduğunuz bir denemeyi çözün, çözerken de zaman tutun. Böylece sınav taktiğiniz kesinleşecek ve taktiğinizdeki zamanlama açısından eksikleri belirleyip düzeltmeniz kolaylaşacak. Bu bir hafta yapacağınız tekrar için önceliğiniz konu tekrarından çok çıkmış soru tekrarı yapmak olmalı. Çözebildiğiniz kadar deneme çözün, ancak eksiklerinizin sizi daha fazla telaşlandırmasına veya umutsuzluğa sürüklemesine izin vermeyin. Eğer kaygı yönetiminde sorun yaşıyorsanız, nefes ve kas gevşeme egzersizlerini deneyin. Artık bu noktadan sonra önem vermeniz gereken, konu eksiklikleri değil soru çözme hızınız ve zaman yönetiminiz. Motivasyonunuzu olabildiğince yüksek tutun, bunun için de hedeflerinize kitlenin, kendinizi gelecekte görmek istediğiniz üniversite kampüsünde hayal edin.

Sınav Anında

Sınav anında dikkat etmeniz gereken iki önemli husus var: zaman kullanımı ve stres yönetimi. Sınava gireceğiniz sınıfa ulaştığınızda ilk işiniz oturduğunuz yere alışmak olmalı. Etrafınızdaki kişilere çok dikkat ederseniz bu sınav sırasında da sizin dikkatinizi dağıtabilir, bu nedenle bu son anlarda kendinize odaklanın. Çok stresliyseniz hatırlayın ki etrafınızdaki herkes stresli, ve eğer sınav zor olacaksa herkes için zor olacak. Tüm sene boyunca verdiğiniz emeğe güvenin ve yapabileceğinizin en iyisini yapmayı hedefleyin. Sınav evrakı size verildiğinde kontrol edin, kodlamaları dikkatlice ve acele etmeden yapın.

Zaman Kullanımı

Sizi bu sınavda en çok zorlayacak olan soruların zorluğundan öte zaman kullanımı olacak. Zamanı iyi kullanmak konusunda verebileceğim tavsiyelerden ilki sınav sırasında arada saati kontrol edip ona göre kendinizi ayarlamanız. Ancak gözünüz hep saatte olmasın, bu hem sizin stresinizi artırır hem de zaman kaybettirir. Daha önce çözdüğünüz denemelere ve girdiğiniz deneme sınavlarına güvenin, hepsi sizi bu sınava hazırladı. Derslerin sıralaması için herkesin kullandığı tek bir yöntem yok. Sizin kendinizi en rahat hissettiğiniz ve alıştığınız sırada gidin, sınav taktiğinizi son anda değiştirmek size faydadan çok zarar sağlar. Eğer etrafınızdakilerin sınav çözümü ile ilgili tavsiyeleri sizin taktiğinizi değiştirici nitelikteyse bu tavsiyeleri kulak asmayın, kendi yolunuza güvenin.

Bununla birlikte olabildiğince fazla zaman kazanmanın birkaç püf noktası var. Bunlardan ilki, optik forma cevaplarınızı her sorudan sonra teker teker değil, o bölüm bittikten sonra topluca geçirmeniz. Ancak işaretlerken acele etmeyin ve işaretlediğiniz cevapların doğruluğunu kontrol edin. İkinci püf nokta ise takıldığınız bir sorunun üzerinde çok fazla zaman kaybetmeden atlamak. TYT bir zaman yarışı, eğer bir soru üzerine çok vakit harcarsanız bu sizin hem moralinizi bozar hem de çok fazla zaman kaybettirir. Eğer sonra zamanınız kalırsa o soruya tekrar bakabilirsiniz.

Soruları olabildiğince hızlı okuyun, ama hızlı okumaya çalışırken dikkati de gözden kaçırmayın. Her bir soruyu dikkatlice okuyun, özellikle sayısal bölümlerde sorunun mantığını doğru anladığınıza ve hesaplamanızı doğru yaptığınıza emin olun. Eğer bir soruda takılırsanız, soruyu hazırlayan kişinin bakış açısından bakmaya çalışın, bu sorunun müfredattaki hangi kazanım için hazırlanmış bir soru olduğunu anlamaya çalışırsanız ve sorunun mantığını oturtursanız cevaplamanız da kolaylaşacaktır.

Stres Yönetimi

Sınava girerken elbette stresli olacaksınız, sonuçta bu sınav şu ana girdiğiniz en önemli sınav. Ancak şunu unutmayın ki sınava giren herkes aynı stres altında olacak. Böyle bir durumda, ne kadar sakin kalabilirseniz bu o kadar sizin kârınıza olacak. Stresinizi doğru yönetebilirseniz hem zaman yönetiminiz kolaylaşır hem de dikkat hatası yapma ihtimaliniz en aza indirgenmiş olur. Bunun için sınavdan önce tedirginliklerinizi bir kenara bırakın, sınav esnasında sınav sonrası veya öncesini düşünmeyin, sadece önündeki sorulara odaklanın ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Kendinize ve verdiğiniz emeğe inanın. Sınava başlamadan önce ve bölümler arasında derin birer nefes alın, bu aralarda birkaç saniye dikkatinizi toparlamaya ayırın. Sınav esnasında boş bıraktığınız veya daha çözmediğiniz sorular sizin gözünüzü korkutmasın, olabildiğince önünüzdeki soruya odaklanın. Heyecanınıza yenik düşmemek hem en yapılması zor hem de size en fazla yardımı dokunacak faktör.

Çok önemli bir husus da, TYT sınavı sonrası kendinizi başkalarıyla kıyaslamaktan kaçınmak. Sınav sonrasında etrafınızdakilerin ne dediğine pek kulak asmayın, bunların sizi etkilemesine de izin vermeyin, onun yerine ertesi günün sınavına odaklanın ve olabildiğince sakin kalmaya bakın. Eğer ilk sınavınız kötü geçtiyse bile umudunuzu kaybetmeyin, sonuçta ikincisi puanınızı daha fazla etkiliyecek. Pişmanlık veya gelecek kaygısı gibi hisleri ve sınav puanı hesaplamalarını olabildiğince ikinci günün sonuna bırakın. Tüm bunlarla beraber şunu hatırlayın ki bu sınav hiçbir şekilde sizin değerinizi ölçmüyor, eğer bir aksilik çıkar veya başarısız olursanız canınızı sıkmayın çünkü bu dünyanın sonu değil, bu tek şansınız da değil değil, önünüzde daha çok uzun bir yol var. Umarım hepiniz emeğinizin karşılığını alır ve dilediğiniz üniversiteyi kazanırsınız.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.